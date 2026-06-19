En qué clubes juegan los futbolistas de Escocia y Marruecos que están en el Mundial 2026

Ambos equipos se enfrentan en un duelo clave del Grupo C, donde una victoria puede marcar el rumbo en la pelea por la clasificación.

La Selección de Escocia y la Selección de Marruecos se verán las caras este viernes 19 en el Mundial 2026, en un partido válido por la segunda fecha del Grupo C.

“The Tartan Army” llega a este encuentro tras conseguir un ajustado triunfo por 1-0 frente a Haití, en un duelo donde logró sacar ventaja gracias a la anotación de John McGinn, futbolista del Aston Villa.

Por su parte, los “Leones del Atlas” vienen de igualar 1-1 ante Brasil en un partido de alta exigencia, donde mostraron personalidad para competir de igual a igual frente a uno de los favoritos del certamen, confirmando que pueden dar que hablar en esta cita planetaria.

A continuación, en Bolavip Chile te damos un repaso completo de todos los jugadores de ambas escuadras, junto con sus respectivos clubes actuales.

El plantel de Escocia en el Mundial 2026

Porteros: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest) y Liam Kelly (Rangers).

Defensas: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Ettifaqu), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar Rangers) y Kieran Tierney (Celtic).

Centrocampistas: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bolonia), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Nápoles), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City) y Scott McTominay (Nápoles).

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Scott McTominay es una de las figuras de los escoceses | FOTO: Mattia Ozbot/Getty Images)

Delanteros: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton Athletic), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Hearts) y Ross Stewart (Southampton).

El plantel de Marruecos en el Mundial 2026

Porteros: Yassine Bono (Al-Hilal), Munir El Kajoui (Berkane) y Ahmed Reda Tagnaouti (FAR)

Defensas: Achraf Hakimi (París Saint-Germain), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV), Nayef Aguerd (Marsella), Issa Diop (Fulham), Chadi Riad (Crystal Palace), Youssef Belammari (Al-Ahly), Redouane Halhal (Mechelen) y Zakaria El Ouahdi (Genk)

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Mediocampistas: Azzedine Ounahi (Girona), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Betis), Ayyoub Bouaddi (Lille), Samir El Mourabet (Estrasburgo), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV) y Brahim Díaz (Real Madrid).

Hakimi es uno de los futbolistas más conocidos de Marruecos | FOTO: Kevin C. Cox/Getty Images

Delanteros: Abde Ezzalzouli (Betis), Yassine Gessime (Estrasburgo), Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiakos) y Ayoub Amaimouni-Echghouyab (Frankfurt).

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¿A qué hora juegan Escocia vs. Marruecos por el Grupo C del Mundial 2026?