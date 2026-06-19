La Federación del cuadro africano no se quiere quedar con los brazos cruzados frente a la omisión del árbitro del polémico partido.

Sigue la polémica en torno al debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Los tres golazos anotados por Lionel Messi no alcanzaron para frenar las protestas de Argelia, cuya Federación de Fútbol presentó este viernes 19 de junio una queja formal ante la FIFA por la actuación del cuerpo referil.

A través de una carta enviada directamente a la Comisión de Arbitraje del organismo, los africanos cargaron en contra del árbitro polaco Szymon Marciniak —mismo juez que dirigió la final de Qatar 2022— y del VAR, acusando que sus decisiones los perjudicaron directamente en el estreno del Grupo J.

Las dos jugadas que gatillaron el reclamo formal

Tras la victoria del equipo dirigido por Lionel Scaloni el pasado martes en el Kansas City Stadium, las redes sociales se inundaron de reclamos. Argelia basa su reclamo formal en dos acciones puntuales que ocurrieron durante el compromiso:

El planchazo de Messi (Minuto 32): Cuestionan que el árbitro no haya expulsado al astro argentino tras un pisotón en la pantorrilla al defensor Aissa Mandi , jugador del Lille. Reclaman que, con el partido ya 1-0, ni el juez principal ni la cabina tecnológica tomaron medidas.

Cuestionan que el árbitro no haya expulsado al astro argentino tras un pisotón en la pantorrilla al defensor , jugador del Lille. Reclaman que, con el partido ya 1-0, ni el juez principal ni la cabina tecnológica tomaron medidas. El penal no sancionado (Minuto 74): Aseguran que el mediocampista Alexis Mac Allister golpeó con el codo a Ibrahim Maza dentro del área, cuestionando que Marciniak no sancionara la falta con la pena máxima a favor de Argelia.

Aissa Mandi denunció a Lionel Messi por la fea falta del argentino.

Zinedine Zidane y Javier Castrilli salen en defensa del “10”

“Hay contacto, nadie lo niega. Pero el fútbol es un deporte de contacto y no cada falta se convierte automáticamente en una expulsión solo porque las redes sociales quieren una historia más grande”. — Zinedine Zidane, astro francés y padre del arquero de Argelia.

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A pesar de la indignación de la delegación argelina, diversas figuras del fútbol internacional han salido a respaldar la determinación tomada en la cancha. Al férreo blindaje de Zidane se sumó la opinión experta del exárbitro argentino Javier Castrilli, quien en conversación con nuestro medio ratificó de forma contundente que la acción sobre Mandi bajo ningún punto de vista configuraba una tarjeta roja directa.

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El veredicto técnico del “Sheriff”

Consultado sobre los criterios aplicados, Castrilli coincidió plenamente con el análisis del exfutbolista galo: “Para mí no era expulsión. Adhiero a los conceptos de Zinedine Zidane. Me parece que las palabras de Zidane reflejan exactamente lo que es. Una persona que comete una falta de esa es porque la falta existió, obvio, pero para llegar al estatus de ser pasible de una expulsión, tiene que tener la violencia… porque puede ser sin intención incluso, pero con violencia y comprometer la integridad física del adversario”.

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Con este panorama, la carta ya se encuentra en las dependencias de la FIFA y promete traer cola en el desarrollo de la fase de grupos del torneo continental, donde el debut de Lionel Messi en su sexto Mundial ya tiene su primer gran dolor de cabeza administrativo fuera de las canchas. Sigue todos los detalles, informes e incidencias del torneo a través de la cobertura completa de Bolavip.