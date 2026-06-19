Histórico DT de U. de Chile cruza los dedos por Fernando Gago: “Que se recupere pronto”

Universidad de Chile entró en estado de alerta por el estado de salud de Fernando Gago. El DT argentino tuvo problemas cardiovasculares y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.
Ante tal situación, César Vaccia conversó con BOLAVIP Chile y expresó su angustia por el actual entrenador del club de sus amores. Sabe lo complejo que es dirigir a un equipo de tal magnitud.
Por ello, posó su atención sobre el estrés que provoca estar en una institución como la universitaria y los efectos que puede generar. Él fue bicampeón en el período 1999-2000.
“Todos los que hemos dirigido y hemos estado en la alta competencia sabemos lo que es la presión y todos los riesgos que ellos involucra. Lo primero, Dios quiera que Fernando se recupere pronto“, lanzó.
En la misma línea, agregó: “Lo que pasa es que el nivel de estrés es muy alto. O sea, nadie se puede imaginar lo que uno siente cuando está ahí, especialmente en la U“.
César Vaccia clama por el bienestar de Fernando Gago en Universidad de Chile. (Imagen: Archivo)
César Vaccia pide paz para Fernando Gago en Universidad de Chile
Finalmente, el monarca con los estudiantiles llamó a enfocarse en la tranquilidad del estratega. Aún no se conoce cuánto tardará en volver a estar disponible en su cargo.
“Cuando uno está comprometido y hay tanta ilusión de mucha gente, también uno se presiona, Uno funciona a través de los aspectos, la confianza, el nivel de compromiso. Y se ve que Fernando es un tipo profesional“, cerró.