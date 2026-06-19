Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
¡PREOCUPACIÓN EN LA U!

Histórico DT de U. de Chile cruza los dedos por Fernando Gago: “Que se recupere pronto”

César Vaccia expresó su angustia por la compleja situación médica del actual entrenador de Universidad de Chile.

El problema de Fernando Gago impacta a Universidad de Chile.
© PhotosportEl problema de Fernando Gago impacta a Universidad de Chile.

Universidad de Chile entró en estado de alerta por el estado de salud de Fernando Gago. El DT argentino tuvo problemas cardiovasculares y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Ante tal situación, César Vaccia conversó con BOLAVIP Chile y expresó su angustia por el actual entrenador del club de sus amores. Sabe lo complejo que es dirigir a un equipo de tal magnitud.

Por ello, posó su atención sobre el estrés que provoca estar en una institución como la universitaria y los efectos que puede generar. Él fue bicampeón en el período 1999-2000.

“Todos los que hemos dirigido y hemos estado en la alta competencia sabemos lo que es la presión y todos los riesgos que ellos involucra. Lo primero, Dios quiera que Fernando se recupere pronto“, lanzó.

En la misma línea, agregó: “Lo que pasa es que el nivel de estrés es muy alto. O sea, nadie se puede imaginar lo que uno siente cuando está ahí, especialmente en la U“.

César Vaccia clama por el bienestar de Fernando Gago en Universidad de Chile. (Imagen: Archivo)

César Vaccia clama por el bienestar de Fernando Gago en Universidad de Chile. (Imagen: Archivo)

César Vaccia pide paz para Fernando Gago en Universidad de Chile

Finalmente, el monarca con los estudiantiles llamó a enfocarse en la tranquilidad del estratega. Aún no se conoce cuánto tardará en volver a estar disponible en su cargo.

Ver también

VIDEO: El momento en el que Fernando Gago sufre dolor en conferencia de U. de Chile

“Cuando uno está comprometido y hay tanta ilusión de mucha gente, también uno se presiona, Uno funciona a través de los aspectos, la confianza, el nivel de compromiso. Y se ve que Fernando es un tipo profesional“, cerró.

Martín Aliaga
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones