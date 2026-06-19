Histórico DT de U. de Chile cruza los dedos por Fernando Gago: “Que se recupere pronto”

César Vaccia expresó su angustia por la compleja situación médica del actual entrenador de Universidad de Chile.

Universidad de Chile entró en estado de alerta por el estado de salud de Fernando Gago. El DT argentino tuvo problemas cardiovasculares y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Ante tal situación, César Vaccia conversó con BOLAVIP Chile y expresó su angustia por el actual entrenador del club de sus amores. Sabe lo complejo que es dirigir a un equipo de tal magnitud.

Por ello, posó su atención sobre el estrés que provoca estar en una institución como la universitaria y los efectos que puede generar. Él fue bicampeón en el período 1999-2000.

“Todos los que hemos dirigido y hemos estado en la alta competencia sabemos lo que es la presión y todos los riesgos que ellos involucra. Lo primero, Dios quiera que Fernando se recupere pronto“, lanzó.

En la misma línea, agregó: “Lo que pasa es que el nivel de estrés es muy alto. O sea, nadie se puede imaginar lo que uno siente cuando está ahí, especialmente en la U“.

César Vaccia clama por el bienestar de Fernando Gago en Universidad de Chile. (Imagen: Archivo)

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César Vaccia pide paz para Fernando Gago en Universidad de Chile

Finalmente, el monarca con los estudiantiles llamó a enfocarse en la tranquilidad del estratega. Aún no se conoce cuánto tardará en volver a estar disponible en su cargo.

“Cuando uno está comprometido y hay tanta ilusión de mucha gente, también uno se presiona, Uno funciona a través de los aspectos, la confianza, el nivel de compromiso. Y se ve que Fernando es un tipo profesional“, cerró.