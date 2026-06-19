Un hincha brasileño llevó su fanatismo al extremo y escaló a la cima de la estatua del legendario boxeador ficticio para ponerle la camiseta de la Albiceleste.

Una de las postales más llamativas del Mundial 2026 se vivió en Filadelfia, donde hinchas de Brasil protagonizaron una particular escena cargada de superstición. En las icónicas escaleras del Museo de Arte, durante un banderazo de la “Canarinha”, organizaron un operativo para evitar que la estatua de Rocky Balboa fuera vestida con su camiseta. ¿La razón? La famosa leyenda que asegura que el equipo que lo hace, pierde.

Lejos de quedarse solo en la precaución, los torcedores decidieron ir un paso más allá. En una jugada tan simbólica como provocadora, optaron por colocarle la camiseta de la Selección Argentina a la estatua, buscando “traspasar” la supuesta mala suerte a su histórico rival sudamericano.

La imagen rápidamente se viralizó en redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados fuera de la cancha. Aunque Brasil y Argentina no comparten grupo, la rivalidad se hizo presente igualmente en territorio estadounidense.

🇺🇸🇧🇷🇦🇷 Los Brasileros le pusieron la camiseta de Argentina a la estatua de Rocky Balboa, para INTENTAR MUFAR a la Albiceleste.



Cuenta la leyenda que si le pones la camiseta de un equipo a Rocky, ESTE EQUIPO PIERDEpic.twitter.com/KM1Qn9g3lk — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) June 19, 2026

Ecuador y el antecedente reciente que reactivó la “maldición”

La superstición tomó aún más fuerza tras lo ocurrido con Ecuador en su debut mundialista. Antes del partido ante Costa de Marfil, hinchas de la “Tri” realizaron un banderazo en Filadelfia y vistieron la estatua con camisetas y banderas de su selección.

Días después, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece cayó por 1-0, resultado que muchos vincularon directamente con la llamada “maldición de Rocky”, reavivando el mito entre los aficionados.

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Ecuatorianos sufren con la “maldición” de Rocky.

Incluso, desde la Oficina de Turismo de Pensilvania aprovecharon la situación para advertir en redes sociales a las distintas delegaciones sobre esta curiosa tradición que mezcla folclore futbolero, superstición y las clásicas “chicanas” típicas de este deporte.

El origen de la “mufa” de Rocky: una tradición que cruza deportes

La historia de la estatua de Rocky como símbolo de mala suerte no es nueva. A lo largo de los años, distintos equipos —principalmente del deporte estadounidense— han sido asociados a esta creencia.

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Hinchas de franquicias como Minnesota Vikings, New England Patriots, New York Giants, San Francisco 49ers y Washington Commanders han repetido el ritual antes de enfrentar a equipos de Filadelfia. En varios de esos casos, los equipos vinculados a la estatua terminaron cayendo, alimentando aún más la leyenda.

Con el correr del tiempo, la teoría se consolidó. Si la camiseta de tu equipo termina en la estatua de Rocky Balboa, tu equipo carga con la mala suerte. En pleno Mundial 2026, los hinchas sudamericanos decidieron no dejar nada al azar.