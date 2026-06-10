Arranca el Mundial 2026 y pese a que la Selección Chilena no clasificó para esta cita planetaria, hay gran expectación en nuestro país por ver esta inédita Copa del Mundo, en la que compiten 48 selecciones y se desarrolla en tres sedes: México, Estados Unidos y Canadá.
En Chile podremos ver gran número de partidos gratis y en vivo a través de las pantallas de Chilevisión, que fue el canal que compró los derechos de este Mundial.
La casa televisiva ubicada en Machasa contará con los relatos de Claudio Palma, Fernando Solabarrieta y Patricio Barrera.
El pack incluye 34 partidos de la fase de grupos, desde el puntapié inicial entre México y Sudáfrica, y asegurando al menos un duelo por jornada.
Obviamente transmitirá los partidos de las selecciones sudamericanas: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Así como las grandes potencias europeas.
Además, los partidos se podrán ver gratuitamente en la señal online de Chilevisión y en la aplicación MiChv.
Consignar que la fase de grupos del Mundial 2026 irá desde el 11 al 27 de junio. Luego se definirán los partidos de dieciseisavos de final que irán por televisión abierta.
Los partidos que transmitirá Chilevisión:
- 11 de junio, 15:00 horas: México vs. Sudáfrica – Grupo A
- 12 de junio, 15:00 horas: Canadá vs. Bosnia – Grupo B
- 12 de junio, 21: 00 horas: Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D
- 13 de junio, 15:00 horas: Qatar vs. Suiza – Grupo B
- 13 de junio, 21:00 horas: Brasil vs. Marruecos – C
- 14 de junio, 16:00 horas: Países Bajos vs. Japón – Grupo F
- 14 de junio, 19:00 horas: Costa de Marfil vs. Ecuador – E
- 15 de junio, 15:00 horas: Bélgica vs. Egipto – Grupo G
- 15 de junio, 18:00 horas: Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H
- 16 de junio, 15:00 horas: Francia vs. Senegal – Grupo I
- 16 de junio, 21:00 horas: Argentina vs. Argelia – Grupo J
- 17 de junio, 16:00 horas: Inglaterra vs. Croacia – Grupo L
- 17 de junio, 22:00 horas: Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K
- 18 de junio, 15:00 horas: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina – Grupo B
- 18 de junio, 18:00 horas: Canadá vs. Qatar – Grupo B
- 19 de junio, 15:00 horas: Estados Unidos vs. Australia – Grupo D
- 19 de junio, 18:00 horas: Escocia vs. Marruecos – Grupo C
- 20 de junio, 16:00 horas: Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E
- 21 de junio, 00:00 horas: Túnez vs. Japón – Grupo F
- 21 de junio, 12:00 horas: España vs. Arabia Saudita – Grupo H
- 21 de junio, 15:00 horas: Bélgica vs. Irán – Grupo G
- 22 de junio, 13:00 horas: Argentina vs. Austria – Grupo J
- 22 de junio, 20:00 horas: Noruega vs. Senegal – Grupo I
- 23 de junio, 13:00 horas: Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K
- 23 de junio, 16:00 horas: Inglaterra vs. Ghana – Grupo L
- 23 de junio, 19:00 horas: Panamá vs. Croacia – Grupo L
- 24 de junio, 18:00 horas: Escocia vs. Brasil – Grupo C
- 24 de junio, 21:00 horas: República Checa vs. México – Grupo A
- 25 de junio, 16:00 horas: Ecuador vs. Alemania – Grupo E
- 25 de junio, 19:00 horas: Túnez vs. Países Bajos – Grupo F
- 25 de junio, 22:00 horas: Paraguay vs. Australia – Grupo D
- 26 de junio, 15:00 horas: Noruega vs. Francia – Grupo I
- 26 de junio, 20:00 horas: Uruguay vs. España – Grupo H
- 27 de junio, 19:30 horas: Colombia vs. Portugal – Grupo K
En síntesis
- Chilevisión transmitirá gratis 34 partidos de la fase de grupos.
- El Mundial 2026 tendrá su fase de grupos del 11 al 27 de junio.
- Claudio Palma relatará los partidos con Fernando Solabarrieta y Patricio Barrera.