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FIFA World Cup

Mundial de 2026: estos son sus 12 grupos, respectivas sedes y los estadios a utilizar

Cabe consignar que por primera vez en la historia, la cita planetaria se realizará con 48 equipos. Una nueva era en el fútbol moderno.

La Copa Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina.
© Getty ImagesLa Copa Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina.

La Copa Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina. En la previa del partido inaugural, hay un dato que hay que reiterar: la FIFA apostó por una renovación en su formato.

¿La razón? Será la primera vez en la historia que la cita planetaria se realizará con 48 equipos. Ello obliga al certamen internacional a contar con 12 grupos de cuatro combinados cada uno.

A su vez, esto provocará el debut de algunos representantes, tales como Cabo Verde (África), Curazao (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe), Jordania (Asia) y Uzbekistán (Asia).

¿Cómo se distribuirán entre Canadá, México y Estados Unidos? Resulta curioso de entender, pero BOLAVIP Chile te lo explica con una tabla informativa. Habrá fútbol de sobra para entretenerse entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Otro punto a destacar: los dos mejores de cada clasificatoria accederán a dieciseisavos de final. Los que consigan tles boletos, comenzarán su travesía -a través de definiciones únicas- hasta la soñada final.

La final de la Copa Mundial de 2026 se llevará a cabo en el MetLife Stadium. (Foto: Getty Images)

La final de la Copa Mundial de 2026 se llevará a cabo en el MetLife Stadium. (Foto: Getty Images)

Mundial de 2026: grupos, sedes y estadios

Estadio Sede Ciudad / País
GRUPO A | México, Sudáfrica, República de Corea, Chequia
Estadio AztecaCiudad de México, México
Estadio AkronGuadalajara, México
AT&T StadiumDallas, EE. UU.
GRUPO B | Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar, Suiza
BC PlaceVancouver, Canadá
BMO FieldToronto, Canadá
SoFi StadiumLos Ángeles, EE. UU.
Lumen FieldSeattle, EE. UU.
GRUPO C | Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
MetLife StadiumNueva York / Nueva Jersey, EE. UU.
Levi’s StadiumSan Francisco, EE. UU.
GRUPO D | Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía
BC PlaceVancouver, Canadá
BMO FieldToronto, Canadá
SoFi StadiumLos Ángeles, EE. UU.
Lumen FieldSeattle, EE. UU.
Levi’s StadiumSan Francisco, EE. UU.
GRUPO E | Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
Hard Rock StadiumMiami, EE. UU.
NRG StadiumHouston, EE. UU.
Lincoln Financial FieldFiladelfia, EE. UU.
GRUPO F | Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez
Estadio BBVAMonterrey, México
AT&T StadiumDallas, EE. UU.
Arrowhead StadiumKansas City, EE. UU.
GRUPO G | Bélgica, Egipto, RI de Irán, Nueva Zelanda
Mercedes-Benz StadiumAtlanta, EE. UU.
SoFi StadiumLos Ángeles, EE. UU.
Lumen FieldSeattle, EE. UU.
GRUPO H | España, Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay
Hard Rock StadiumMiami, EE. UU.
Lincoln Financial FieldFiladelfia, EE. UU.
GRUPO I | Francia, Senegal, Irak, Noruega
MetLife StadiumNueva York / Nueva Jersey, EE. UU.
Gillette StadiumBoston, EE. UU.
GRUPO J | Argentina, Argelia, Austria, Jordania
Arrowhead StadiumKansas City, EE. UU.
GRUPO K | Portugal, RD Congo, Uzbekistán, Colombia
Estadio AkronGuadalajara, México
Mercedes-Benz StadiumAtlanta, EE. UU.
NRG StadiumHouston, EE. UU.
GRUPO L | Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá
AT&T StadiumDallas, EE. UU.
Gillette StadiumBoston, EE. UU.
Martín Aliaga
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