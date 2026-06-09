La Copa Mundial de 2026 está a la vuelta de la esquina. En la previa del partido inaugural, hay un dato que hay que reiterar: la FIFA apostó por una renovación en su formato.
¿La razón? Será la primera vez en la historia que la cita planetaria se realizará con 48 equipos. Ello obliga al certamen internacional a contar con 12 grupos de cuatro combinados cada uno.
A su vez, esto provocará el debut de algunos representantes, tales como Cabo Verde (África), Curazao (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe), Jordania (Asia) y Uzbekistán (Asia).
¿Cómo se distribuirán entre Canadá, México y Estados Unidos? Resulta curioso de entender, pero BOLAVIP Chile te lo explica con una tabla informativa. Habrá fútbol de sobra para entretenerse entre el 11 de junio y el 19 de julio.
Otro punto a destacar: los dos mejores de cada clasificatoria accederán a dieciseisavos de final. Los que consigan tles boletos, comenzarán su travesía -a través de definiciones únicas- hasta la soñada final.
La final de la Copa Mundial de 2026 se llevará a cabo en el MetLife Stadium. (Foto: Getty Images)
Mundial de 2026: grupos, sedes y estadios
|Estadio Sede
|Ciudad / País
|GRUPO A | México, Sudáfrica, República de Corea, Chequia
|Estadio Azteca
|Ciudad de México, México
|Estadio Akron
|Guadalajara, México
|AT&T Stadium
|Dallas, EE. UU.
|GRUPO B | Canadá, Bosnia y Herzegovina, Catar, Suiza
|BC Place
|Vancouver, Canadá
|BMO Field
|Toronto, Canadá
|SoFi Stadium
|Los Ángeles, EE. UU.
|Lumen Field
|Seattle, EE. UU.
|GRUPO C | Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
|MetLife Stadium
|Nueva York / Nueva Jersey, EE. UU.
|Levi’s Stadium
|San Francisco, EE. UU.
|GRUPO D | Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía
|BC Place
|Vancouver, Canadá
|BMO Field
|Toronto, Canadá
|SoFi Stadium
|Los Ángeles, EE. UU.
|Lumen Field
|Seattle, EE. UU.
|Levi’s Stadium
|San Francisco, EE. UU.
|GRUPO E | Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
|Hard Rock Stadium
|Miami, EE. UU.
|NRG Stadium
|Houston, EE. UU.
|Lincoln Financial Field
|Filadelfia, EE. UU.
|GRUPO F | Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez
|Estadio BBVA
|Monterrey, México
|AT&T Stadium
|Dallas, EE. UU.
|Arrowhead Stadium
|Kansas City, EE. UU.
|GRUPO G | Bélgica, Egipto, RI de Irán, Nueva Zelanda
|Mercedes-Benz Stadium
|Atlanta, EE. UU.
|SoFi Stadium
|Los Ángeles, EE. UU.
|Lumen Field
|Seattle, EE. UU.
|GRUPO H | España, Cabo Verde, Arabia Saudí, Uruguay
|Hard Rock Stadium
|Miami, EE. UU.
|Lincoln Financial Field
|Filadelfia, EE. UU.
|GRUPO I | Francia, Senegal, Irak, Noruega
|MetLife Stadium
|Nueva York / Nueva Jersey, EE. UU.
|Gillette Stadium
|Boston, EE. UU.
|GRUPO J | Argentina, Argelia, Austria, Jordania
|Arrowhead Stadium
|Kansas City, EE. UU.
|GRUPO K | Portugal, RD Congo, Uzbekistán, Colombia
|Estadio Akron
|Guadalajara, México
|Mercedes-Benz Stadium
|Atlanta, EE. UU.
|NRG Stadium
|Houston, EE. UU.
|GRUPO L | Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá
|AT&T Stadium
|Dallas, EE. UU.
|Gillette Stadium
|Boston, EE. UU.