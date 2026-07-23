Gastón Edul reacciona a las teorías tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026: “Lo único que pasó fue…”

El periodista argentino se refirió a la polémica que se instaló tras la final del Mundial 2026 y fue tajante al entregar su postura.

A varios días de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y la Selección España, el debate ya no gira únicamente en torno al desarrollo del partido, sino también a las distintas interpretaciones que surgieron tras la caída de la Albiceleste.

En redes sociales, programas de televisión y plataformas digitales aparecieron diversas teorías impulsadas por algunos hinchas y comentaristas, quienes intentaron explicar el resultado con argumentos alejados de lo ocurrido en el terreno de juego.

Lo cierto es que, hasta el día de hoy, no existen pruebas que avalen dichas teorías, por lo que la discusión continúa centrándose en opiniones y especulaciones sin respaldo.

A raíz de este escenario, distintos periodistas argentinos comenzaron a entregar su postura sobre la polémica. Uno de ellos fue Gastón Edul, quien decidió romper el silencio y referirse directamente a las versiones que han circulado en los últimos días.

Gaston Edul rechaza todas las teorías de Argentina

El periodista de TyC Sports, que sigue de cerca el día a día de la Selección Argentina, cuestionó duramente las supuestas conspiraciones y defendió al plantel dirigido por Lionel Scaloni.

“La verdad es que no dije nada porque todas esas teorías conspirativas a mí me pareció una falta de respeto, porque la misma gente que festejó cómo Argentina daba vuelta los partidos, mucha gente porque Argentina jugó mal y lo superaron, inventó teorías conspirativas que iban en contra del honor y la dignidad de este equipo, como si este equipo se dejara llevar por algo”, expresó.

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Esta situación ha causado este revuelo total | FOTO: Carl Recine/Getty Images

Luego, Edul entregó su análisis futbolístico de la final y descartó cualquier explicación alejada de lo que ocurrió en el MetLife Stadium.

“Lo único que pasó fue que España jugó mejor que Argentina, que Argentina llegó muy cansada, que se le notó, y que así y todo le hicieron un gol en el segundo tiempo suplementario cuando tenía un jugador menos”, afirmó.

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En cuanto a lo futbolístico, la Scaloneta no mostró su mejor versión | FOTO: Carl Recine/Getty Images

Finalmente, el comunicador llamó a no seguir alimentando estas versiones. “Todo lo que diga el resto no hay que darle mucha más trascendencia ni repercusión porque alimentamos algo que no existe y no es real”, sentenció el comunicador trasandino.

"LAS TEORÍAS CONSPIRATIVAS SON UNA FALTA DE RESPETO"



🗣️ @gastonedul, sobre la final del Mundial entre Argentina y España. pic.twitter.com/SgHdDqqmMV — TyC Sports (@TyCSports) July 23, 2026