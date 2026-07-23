Más de 23 millones de firmas: piden excluir a Argentina de los próximos Mundiales de la FIFA

La campaña online, que casi batió un Record Guiness y logró firmas de más de 170 países, pide sacar a la Albiceleste de los próximos Mundiales.

De no creer. Más de 23 millones de firmas provenientes de más de 170 países, logró reunir una campaña online que solicita la exclusión de la Selección Argentina de las próximas ediciones de la Copa Mundial de la FIFA. La iniciativa surgió en el sitio ‘Argentina Out‘ y sostiene que la Albiceleste habría recibido un favoritismo arbitral a lo largo del Mundial 2026.

El movimiento comenzó a ganar notoriedad tras los primeros partidos de la fase de grupos y tomó aún más fuerza luego de la serie frente a Egipto, cuando en redes sociales comenzaron a difundirse videos e imágenes que, según sus impulsores, evidenciaban decisiones arbitrales favorables para la Scaloneta.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – JULY 19: Lionel Messi #10 of Argentina before the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

En la página de la iniciativa, sus organizadores aseguraron que “más de 23 millones de personas de 170 países firmaron esta petición en menos de una semana” y afirmaron que “la FIFA nos ignoró, pero España respondió”. Sin embargo, la propia campaña aclaró que el número mostrado correspondía a un contador de visualización y no representaba un total de firmas verificadas.

Los responsables del movimiento también señalaron que la petición fue una manifestación impulsada por aficionados y que no mantiene ningún vínculo con la FIFA, la Asociación del Fútbol Argentino, federaciones nacionales ni futbolistas, por lo que no tiene efectos oficiales sobre las competiciones internacionales.

Investigación disciplinaria contra Argentina

Mientras tanto, la FIFA mantiene abierta una investigación por los incidentes ocurridos tras la final entre España y Argentina, en los que aparecen mencionados jugadores como Nahuel Molina y Leandro Paredes, además de integrantes del cuerpo técnico argentino. Hasta el momento, el organismo no ha anunciado sanciones y esperará la conclusión del proceso disciplinario antes de emitir una resolución oficial.