Este lunes se dio a conocer la nómina oficial y definitiva de la Selección de España para el Mundial 2026, una de las últimas que faltaba por conocer de las potencias europeas.
El entrenador Luis de La Fuente liberó los nombres de los 26 convocados, donde destacan figuras como Lamine Yamal, Pedri y Gavi que vienen de ser campeones con el Barcelona o el arquero David Raya junto al volante Mikel Merino que acaban de levantar la Premier League con el Arsenal.
También entraron otros jugadores importantes, como Marc Cucurella (Chelsea), Rodri (Manchester City), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) y Nico Williams (Athletic de Bilbao).
La gran sorpresa es que no fue considerado ningún jugador del Real Madrid, pues quedó fuera de la lista definitiva el histórico Dani Carvajal. Los mismo ocurrió con el nacido en Países Bajos Dean Huijsen, que hasta se había cambiado la nacionalidad.
La nómina de España para el Mundial 2026:
ARQUEROS
- Unai Simón (Athletic de Bilbao)
- David Raya (Arsenal)
- Joan García (Barcelona)
DEFENSAS
- Marc Cucurella (Chelsea)
- Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Aymeric Laporte (Athletic de Bilbao)
- Marc Pubill (Atlético de Madrid)
- Eric García (Barcelona)
- Marcos Llorente (Atlético de Madrid)
- Pedro Porro (Tottenham Hotspur)
VOLANTES
- Pedri (Barcelona)
- Fabián Ruiz (PSG)
- Martín Zubimendi (Arsenal)
- Gavi (Barcelona)
- Rodrigo (Manchester City)
- Álex Baena (Atlético de Madrid)
- Mikel Merino (Arsenal)
DELANTEROS
- Mikel Oyarzábal (Real Sociedad)
- Dani Olmo (Barcelona)
- Nico Williams (Athletic de Bilbao)
- Yeremy Pino (Crystal Palace)
- Ferrán Torres (Barcelona)
- Borja Iglesias (Celta de Vigo)
- Víctor Muñoz (Osasuna)
- Lamine Yamal (Barcelona)
¿En qué grupo está España y cuándo debuta?
Los actuales campeones de la Eurocopa estarán en el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
Su estreno será ante el combinado africano el lunes 15 de junio a las 12:00 horas de Chile en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.
