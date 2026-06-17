Esta noche Colombia debuta ante Uzbekistán en el Mundial 2026, cerrando la primera fecha de la fase de grupos.

Este miércoles se completa la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, donde Colombia debuta enfrentando a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

El combinado cafetalero es el último de los seis sudamericanos que salta a la cancha, buscando empezar la Copa del Mundo con el pie derecho, considerando que al mediodía empataron Portugal y República Democrática del Congo en este Grupo K.

En el inicio del partido en el coloso de Santa Úrsula, llamó la atención algunas ausencias en el equipo caribeño, pues no están en el campo de juego figuras como el arquero David Ospina, el defensa Yerry Mina y el volante ofensivo Juan Fernando Quintero.

Lo cierto es que estos referentes colombianos sí fueron convocados por el entrenador Néstor Lorenzo a esta cita planetaria y hoy están en el banco de suplentes.

Esto principalmente por decisión técnica, pues desde hace un tiempo que no son considerados inicialistas. Es más, el portero de Colombia en las últimas Eliminatorias fue Camilo Vargas.

Cabe recordar que los tres tienen experiencia en Mundiales: Ospina y Quintero desde Brasil 2014 y Mina estuvo en Rusia 2018.

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El equipo titular de Colombia en el debut por el Mundial 2026. (Foto: Luke Hales/Getty Images)

¿A qué hora y cómo ver el partido de Colombia vs. Uzbekistán?

El partido de Colombia con Uzbekistán se juega este miércoles 17 de junio desde las 22:00 horas de Chile en el Estadio Azteca de México, por la primera fecha del Grupo K en el Mundial 2026.

La transmisión televisiva es a través de Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+.

En síntesis

Estadio Azteca: Colombia debuta contra Uzbekistán por la primera fecha del Mundial 2026.

Colombia debuta contra Uzbekistán por la primera fecha del Mundial 2026. David Ospina, Yerry Mina y Quintero son suplentes por decisión del entrenador Néstor Lorenzo.

son suplentes por decisión del entrenador Néstor Lorenzo. Camilo Vargas: es el portero titular de Colombia desde las últimas Eliminatorias.