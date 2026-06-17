Un nuevo parche ha llamado la atención en el Mundial 2026, que se ha visto en las camisetas de todas las selecciones.

Se acaba la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, torneo que se está robando las miradas de todo el planeta, que ha innovado en la cantidad de selecciones y países anfitriones.

En esta edición son 48 equipos divididos en 12 grupos y por primera vez lo organizan tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Lo más destado de esta Copa del Mundo es que todos los partidos han contado con estadios llenos, escenarios que han impactado por su magnitud y su infraestructura vanguardista.

Pero la FIFA también ha empleado otras novedades en los uniformes, como el parche del torneo, que es en tonos dorados para las selecciones que han levantado la Copa del Mundo: Alemania, Argentina, Brasil, España, Francia, Inglaterra y Uruguay.

A ese distintivo, se suma un nuevo parche con la palabra “DEBUT” que está junto al anterior en el brazo derecho y ha llamado la atención en los espectadores. Algunos decían que lo portaban las selecciones que están disputando el Mundial por primera vez, pero no necesariamente.

La verdad detrás del parche “DEBUT”

La verdad es que este parche lo están portando todos los jugadores que están jugando su primera Copa del Mundo, por lo que en las selecciones campeonas también hay camisetas con este distintivo.

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Por ejemplo, en la Selección Española apareció con este parche Lamine Yamal, que está debutando en las citas planetarias. En Argentina lo porta Nico Paz o Giuliano Simeone. En Francia están Désiré Doué, Bradley Barcola, Rayan Cherki y Michael Olise, entre otros.

Lamine Yamal con el parche “DEBUT” en el estreno de España en el Mundial 2026. (Florencia Tan Jun/Getty Images)

También está el caso del goleador noruego Erling Haaland, que con 25 años está jugando su primer Mundial y debutó con un doblete ante Irak.

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Y si bien la Selección de Noruega no es primera vez que está en una Copa del Mundo, desde hace 28 años que no lo hacía, por lo que todos sus jugadores portan el parche “DEBUT” en el brazo.

Luego están los equipos que están haciendo su primera aparición y que su delegación completa lleva este distintivo, como Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán.

En síntesis

El parche “DEBUT” identifica a los futbolistas que juegan su primera Copa del Mundo.

identifica a los futbolistas que juegan su primera Copa del Mundo. Lamine Yamal y Erling Haaland usan este distintivo al debutar en el torneo.

usan este distintivo al debutar en el torneo. Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán lucen el parche en todos sus jugadores.