Bosnia y Herzegovina visita a Canadá en el estreno del Grupo B del Mundial 2026, sin la principal figura y referente de los europeos.

Este viernes desde las 15:00 horas debuta el segundo anfitrión del Mundial 2026, Canadá, que abre el Grupo B contra Bosnia y Herzegovina en el estadio BMO Field de Toronto.

Todas las miradas estarán sobre las grandes figuras de ambas selecciones, donde por el lado de los locales está Alphonso Davies del Bayern Múnich y en la visita su máximo referente: Edin Dzeko.

El delantero de 40 años dice presente en su segunda Copa del Mundo tras Brasil 2014, donde disputó tres partidos y anotó un gol.

Pero en este estreno del combinado balcánico, el ex Manchester City y Roma no comenzará como titular, pues el entrenador Sergej Barbarez lo dejó en el banco de suplentes.

¿Por qué Edin Dzeko no es titular en el debut de Bosnia?

Dzeko viene recuperándose de una lesión en el hombro y desde mediados de mayo que no disputa un partido oficial.

De todos modos, se espera que pueda ingresar en el segundo tiempo, pues ayer (jueves) entrenó a la par de sus compañeros

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Cabe recordar que en la última temporada el emblema bosnio ascendió con el Schalke 04 en Alemania, regresando a los mineros a la Bundesliga.

Revisa a continuación la formación de Bosnia y Herzegovina:

La formación de Bosnia y Herzegovina vs. Canadá. (Foto: @NFSBiH)

En síntesis

Edin Dzeko es suplente ante Canadá por una lesión en el hombro.

es suplente ante Canadá por una lesión en el hombro. Canadá contra Bosnia se juega este viernes en el estadio BMO Field.

se juega este viernes en el estadio BMO Field. Desde mediados de mayo el atacante bosnio no disputa un partido oficial.