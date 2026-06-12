¿Va por Chilevisión? Dónde y cómo ver Canadá vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

Canadá y Bosnia y Herzegovina se enfrentan en un duelo clave del inicio del Grupo B, en un partido que promete mucha paridad en el Mundial 2026.

La primera fecha del Grupo A del Mundial 2026 ya dejó sus primeros resultados y comienza a perfilar la lucha por la clasificación. México arrancó con una victoria por 2 a 0 ante Sudáfrica, mientras que Corea del Sur superó por 2 a 1 a República Checa.

En paralelo, el certamen también continúa con partidos de alta atención en distintas sedes, entre ellos el cruce entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, programado en el BMO Field, también conocido como Estadio de Toronto, uno de los recintos claves de esta edición de la cita planetaria.

El compromiso entre “The Canucks” y “Los Dragones” genera especial expectación por la paridad de ambas selecciones, que buscan dar un golpe en el inicio del torneo dentro de un grupo que promete ser muy peleado.

Canadá buscará hacer valer la localía ante Bosnia | FOTO: Omar Vega/Getty Images

Cuándo juega Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

El partido de Canadá contra Bosnia y Herzegovina es este viernes 12 de junio, a las 15:00 horas de Chile.

Dónde ver a Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

El partido de Canadá contra Bosnia y Herzegovina se transmite por televisión abierta en Chilevisión y en DSports de DirecTV. Además, la cobertura online del duelo va por la señal de chilevision.cl y las plataformas DGO y Paramount+.