Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Mundial 2026

¿Va por Chilevisión? Dónde y cómo ver Canadá vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026

Canadá y Bosnia y Herzegovina se enfrentan en un duelo clave del inicio del Grupo B, en un partido que promete mucha paridad en el Mundial 2026.

Se da el puntapié inicial al Grupo B.
© Getty ImagesSe da el puntapié inicial al Grupo B.

La primera fecha del Grupo A del Mundial 2026 ya dejó sus primeros resultados y comienza a perfilar la lucha por la clasificación. México arrancó con una victoria por 2 a 0 ante Sudáfrica, mientras que Corea del Sur superó por 2 a 1 a República Checa.

En paralelo, el certamen también continúa con partidos de alta atención en distintas sedes, entre ellos el cruce entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, programado en el BMO Field, también conocido como Estadio de Toronto, uno de los recintos claves de esta edición de la cita planetaria.

El compromiso entre “The Canucks” y “Los Dragones” genera especial expectación por la paridad de ambas selecciones, que buscan dar un golpe en el inicio del torneo dentro de un grupo que promete ser muy peleado.

Canadá buscará hacer valer la localía ante Bosnia | FOTO: Omar Vega/Getty Images

Canadá buscará hacer valer la localía ante Bosnia | FOTO: Omar Vega/Getty Images

Cuándo juega Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

El partido de Canadá contra Bosnia y Herzegovina es este viernes 12 de junio, a las 15:00 horas de Chile.

Ver también

Tras Corea vs. República Checa: así queda la tabla del Grupo A del Mundial 2026

Dónde ver a Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

El partido de Canadá contra Bosnia y Herzegovina se transmite por televisión abierta en Chilevisión y en DSports de DirecTV. Además, la cobertura online del duelo va por la señal de chilevision.cl y las plataformas DGO y Paramount+.

Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones