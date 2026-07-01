Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este 1 de julio y cómo ver en Chile

La ronda de dieciseisavos de final sigue avanzando. En esta ocasión, Inglaterra será el plato fuerte de la jornada.

La Copa Mundial 2026 continúa su desarrollo y este miércoles de 1 julio estará cargado de emoción. En esta jornada, seis selecciones buscarán su clasificación a octavos de final del certamen internacional.

En primera instancia, Inglaterra se medirá contra República Democrática del Congo. Un enfrentamiento que debería ser más que abordable para el combinado inglés. Será desde las 12:00 horas de Chile.

Luego, será el turno de Bélgica, que disputará contra Senegal su eventual acceso a la ronda de los 16 mejores equipos del torneo planetario. Está programado para las 16:00 horas.

Y, finalmente, uno de los anfitriones, Estados Unidos, buscará hacerse fuerte en territorio local. Tendrá que jugarse la vida contra Bosnia y Herzegovina para seguir avanzando en la cita. Su inicio será a las 20:00 horas.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

La Copa Mundial 2026 tiene tres duelos este miércoles 1 de julio. (Foto: Getty Images)

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