Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este viernes 19 de junio y cómo ver en Chile

Cuatro partidos de elevada importancia estratégica protagonizan la agenda del viernes 19 de junio en el Mundial 2026. Estados Unidos se enfrenta a Australia en Seattle en una jornada que definirá posiciones del Grupo D.
Por su parte, Escocia y Marruecos disputan un encuentro decisivo en el Grupo C en Boston, mientras que Brasil busca ampliar su dominio frente a Haití en Filadelfia.
México es el primer clasificado en el Mundial: | Foto: Getty Images
Un viernes que concentra duelos con implicaciones significativas para la clasificación a los dieciseisavos de final de la cita mundialista que se desarrolla en Norteamérica.
PARTIDOS DEL VIERNES 19 DE JUNIO: HORARIO Y TV en Chile y Latam
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Estados Unidos vs. Australia (Grupo D)
Estadio Lumen Field (Seattle), Estados Unidos
- Argentina: 16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 11:00 (PT) / 13:00 (CT) / 14:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Escocia vs. Marruecos (Grupo C)
Estadio Gillette (Boston), Estados Unidos
- Argentina: 19:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 16:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 00:00 (sábado 20) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 14:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Brasil vs. Haití (Grupo C)
Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos
- Argentina: 21:00-21:30 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 20:00-20:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 18:00-18:30 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 19:00-19:30 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 19:00-19:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 19:00-19:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 02:00-02:30 (sábado 20) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Turquía vs. Paraguay (Grupo D)
Estadio Levi’s Stadium (Santa Clara), Estados Unidos
- Argentina: 00:00 horas (sábado 20) | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 23:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 21:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 22:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 05:00 (sábado 20) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (CT) / 22:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock