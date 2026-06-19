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Mundial 2026

Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este viernes 19 de junio y cómo ver en Chile

El Mundial 2026 no detiene su marcha y este viernes 19 de junio se vivirán varios partidazos en Norteamérica.

Este viernes 19 de junio hay partidazos en el Mundial 2026.
© Getty ImagesEste viernes 19 de junio hay partidazos en el Mundial 2026.

Cuatro partidos de elevada importancia estratégica protagonizan la agenda del viernes 19 de junio en el Mundial 2026. Estados Unidos se enfrenta a Australia en Seattle en una jornada que definirá posiciones del Grupo D.

Por su parte, Escocia y Marruecos disputan un encuentro decisivo en el Grupo C en Boston, mientras que Brasil busca ampliar su dominio frente a Haití en Filadelfia.

México es el primer clasificado en el Mundial: | Foto: Getty Images

México es el primer clasificado en el Mundial: | Foto: Getty Images

Un viernes que concentra duelos con implicaciones significativas para la clasificación a los dieciseisavos de final de la cita mundialista que se desarrolla en Norteamérica.

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PARTIDOS DEL VIERNES 19 DE JUNIO: HORARIO Y TV en Chile y Latam

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

Estados Unidos vs. Australia (Grupo D)

Estadio Lumen Field (Seattle), Estados Unidos

  • Argentina: 16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 13:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 11:00 (PT) / 13:00 (CT) / 14:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Escocia vs. Marruecos (Grupo C)

Estadio Gillette (Boston), Estados Unidos

  • Argentina: 19:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
  • Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 16:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
  • Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 00:00 (sábado 20) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 14:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock

Brasil vs. Haití (Grupo C)

Estadio Lincoln Financial (Filadelfia), Estados Unidos

  • Argentina: 21:00-21:30 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 20:00-20:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 18:00-18:30 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
  • Colombia: 19:00-19:30 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 19:00-19:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 19:00-19:30 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 02:00-02:30 (sábado 20) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 16:00 (PT) / 18:00 (CT) / 19:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Turquía vs. Paraguay (Grupo D)

Estadio Levi’s Stadium (Santa Clara), Estados Unidos

  • Argentina: 00:00 horas (sábado 20) | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 23:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 21:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
  • Colombia: 22:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 22:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 05:00 (sábado 20) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 19:00 (PT) / 21:00 (CT) / 22:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
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