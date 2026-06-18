Al ritmo de "El Rey" y "Cielito Lindo" la fiesta se desató en el Estadio Azteca con la clasificación del dueño de casa.

México dio un paso firme en el Mundial 2026 al imponerse por la cuenta mínima ante Corea del Sur en un partido disputado e intenso. El único tanto del encuentro llegó en el minuto 50’, cuando Luis Romo apareció para marcar la diferencia y desatar la celebración del conjunto azteca.

El trámite fue parejo durante gran parte del compromiso, con ambos equipos generando ocasiones, pero sin lograr concretar en el primer tiempo. Corea intentó imponer su velocidad y tuvo el empate en al menos dos ocasiones sobre el final, pero el golero del local estuvo notable para ahogar el grito de gol de los asiáticos.

Raul Rangel ahogó el grito de gol coreano en los últimos minutos. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

En el complemento, el equipo mexicano encontró su premio. Tras una jugada bien elaborada, Romo definió con precisión para el 1-0 definitivo, resultado que terminaría siendo suficiente para asegurar la victoria.

El ambiente en las gradas también fue protagonista. La hinchada mexicana acompañó en todo momento, entonando clásicos como “Cielito Lindo” y “El Rey”, generando un marco festivo que empujó al equipo durante los 90 minutos.

México avanza y lidera el grupo con puntaje perfecto

Con este triunfo, México avanza a los 16avos de final y se consolida como líder del grupo con seis puntos, mostrando solidez y eficacia en sus dos primeras presentaciones con dos impecables victorias.

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Por su parte, Corea del Sur queda en el segundo lugar con 3 unidades, manteniendo opciones de clasificación en la última jornada.

Más atrás aparecen Chequia y Sudáfrica, que empataron 1-1 en esta fecha y cierran la tabla con un punto cada uno, obligados a ganar en la siguiente jornada para seguir con vida en el torneo.

LA TABLA:

Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 México 2 2 0 0 3 0 3 6 2 Corea del Sur 2 1 0 1 2 2 0 3 3 Chequia 2 0 1 1 2 3 -1 1 4 Sudáfrica 2 0 1 1 1 3 -2 1