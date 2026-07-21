¿Pidió perdón? El mensaje de Leandro Paredes tras protagonizar pelea en la final del Mundial 2026

El mediocampista de la albiceleste rompió el silencio tras protagonizar pelea en la final del Mundial 2026 ante España.

Han pasado casi 48 horas desde que España se proclamó como nuevo campeón de la Copa del Mundo tras superar a Argentina en la final, compromiso que tuvo un final caliente tras el pitazo final de Slavko Vincic.

Una vez finalizado el encuentro, Leandro Paredes protagonizó una dura pelea con jugadores españoles, producto de la impotencia de ver cómo a Argentina nuevamente se le escapó un título en el partido decisivo.

Este martes, el jugador rompió el silencio a través de sus Redes Sociales, en donde mostró el orgullo que le significa ser argentino y vestir la albiceleste, pero no hizo mención a la escaramuza del final.

Paredes protagonizó pelea en la final del Mundial 2026. | Foto: Getty Images

“Hoy toca escribir con mucho dolor en el alma por no haber podido darles esa alegría que tanto se merece nuestro país, pero con el pecho lleno de orgullo por dar todo lo que teníamos y dejar nuestra bandera otra vez en lo más alto”, dijo.

En esa línea, Paredes agrega diciendo que “Gracias a cada uno que formó parte de esta selección, a este grupo de jugadores que dio la vida por representar esta camiseta como lo hizo hasta el último segundo de cada partido. Fue un orgullo ser parte de la mejor selección argentina de la historia”.

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¿Olor a retiro? Habrá que ver si Lionel Scaloni convoca a Leandro Paredes para la próxima fecha FIFA de septiembre o bien si el jugador decide dar por finalizado un glorioso paso por la Selección Argentina.

En síntesis

Leandro Paredes rompió el silencio tras la derrota de Argentina ante España.

España venció a Argentina en la final tras el arbitraje de Slavko Vincic.

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