Siguen llorando: en Argentina juntan firmas para que se repita la final del Mundial 2026 con nuevo árbitro

La derrota ante España sigue generando reacciones en Argentina y una particular iniciativa comenzó a tomar fuerza entre algunos fanáticos.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España sigue generando repercusiones después de una definición que quedó marcada por la tensión y la emoción entre los fanáticos de ambas selecciones.

Los dirigidos por Luis de la Fuente terminaron celebrando el título tras imponerse por 1 a 0 ante la Albiceleste, en un partido donde los de Lionel Scaloni no pudieron mostrar su mejor versión y fueron superados por la supremacía futbolística del conjunto español.

Mientras algunos hinchas argentinos han apuntado a distintas teorías para intentar explicar la derrota, otros comenzaron a instalar reclamos por el arbitraje del esloveno Slavko Vincic, situación que rápidamente llamó la atención.

La insólita campaña en Argentina

En las últimas horas, comenzó a circular una particular iniciativa impulsada por algunos fanáticos trasandinos: una recolección de firmas para solicitar que la final se vuelva a disputar.

La petición, difundida a través de la plataforma Change.org, ya reunió más de 73 mil firmas de personas que consideran que existieron situaciones durante el encuentro que deberían ser revisadas y que, bajo su perspectiva, podrían abrir la discusión sobre una repetición del partido.

“No es solo una cuestión de justicia para Argentina, sino para el futuro del fútbol mundial”, señala la premisa de la solicitud.

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Además, los impulsores de la campaña agregaron: “¡Que se escuche nuestra voz para salvaguardar la esencia del deporte más querido del mundo!”.

Cabe recordar que una situación similar ocurrió en Francia tras la semifinal del Mundial 2026 ante España, donde hinchas galos impulsaron una campaña para repetir el encuentro y lograron reunir cerca de 215 mil firmas. Sin embargo, la iniciativa no tuvo respuesta oficial por parte de FIFA.

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En resumen…

Algunos hinchas argentinos iniciaron una insólita campaña para juntar firmas y pedir que la final del Mundial 2026 ante España vuelva a disputarse.