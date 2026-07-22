Las autoridades se han visto en la obligación de modificar el calendario del balompié nacional ante el complejo momento que atraviesa el pa

El regreso de la Liga de Primera División de Chile tras el Mundial 2026 comenzó con complicaciones. Esto, luego de que se confirmara la reprogramación del partido entre Unión La Calera y Everton, compromiso que estaba programado para este viernes 24 de julio.

La decisión se tomó debido al mal estado de la cancha del Estadio Nicolás Chahuán, recinto que no se encuentra en condiciones óptimas producto del sistema frontal que afecta a gran parte del país.

Duelo entre “Cementeros” y “Ruleteros” sufre reprogramación debido al temporal.

Este duelo se suma al ya suspendido entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción, evidenciando el impacto de las lluvias en el inicio de la segunda rueda del campeonato.

¿Cuándo se jugará el partido entre La Calera y Everton?

Desde la organización se confirmó rápidamente la nueva programación del compromiso. El encuentro entre Unión La Calera y Everton de Viña del Mar se disputará finalmente el lunes 27 de julio a las 19:00 horas.

Por ahora, el único compromiso que se mantiene en pie para este viernes es el de Colo Colo frente a Deportes Limache, que se jugará a las 20:30 horas en el Estadio Monumental David Arellano.

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Así, la segunda rueda del torneo nacional arranca con ajustes en su calendario, marcados por factores climáticos que han obligado a reprogramar partidos clave.