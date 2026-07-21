La arenga de Emiliano ‘Dibu’ Martínez que no se cumplió ni por un segundo: “Para atrás juegan los cagones”

El portero de Argentina trató de aleonar a sus compañeros en la final ante España, pero el mensaje jamás se plasmó en la cancha.

La Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni hizo uno de sus peores partidos del último tiempo el domingo pasado ante España, equipo que se quedó con la final del Mundial de Norteamérica 2026.

En un compromiso absolutamente irreconocible, Argentina le entregó la iniciativa al conjunto europeo y se dedicó a defender, donde no registró ni siquiera un remate al arco en los 90 minutos reglamentarios.

Antes de salir a la cancha fue el arquero de la albiceleste, Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien trató e aleonar a sus compañeros en una arenga que se filtró antes de saltar al campo de juego en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

Sale a la luz el mensaje del Dibu Martínez en el descanso del España-Argentina: "Para atrás juegan los cagones, para atrás es jugar para los cagones, vamos para adelante".



El portero de Argentina terminó dando más pases con éxito (31) que Messi (27).pic.twitter.com/buG88uZK4O — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) July 21, 2026

“Para atrás juegan los cagones, vamos para adelante”, dijo el portero de Aston Villa. Eso sí, su arenga nunca llegó a los oídos de sus compañeros, ya que Argentina jamás se animó a quitarle la pelota y atacar a España.

Finalmente, Argentina decidió atacar a España en los últimos 5 minutos de la final del Mundial 2026, pero para ese entonces ya era muy tarde y el conjunto ibérico ya se sobaba las manos con la segunda Copa del Mundo de su rica historia.

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En síntesis

Lionel Scaloni no logró que Argentina rematara al arco en los 90 minutos reglamentarios.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez realizó una arenga a sus compañeros antes de la final.

España ganó su segundo título del Mundial en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.