La actriz se ha convertido en enemiga pública del vecino país debido a sus troleos.

El Mundial 2026 no solo dejó repercusiones dentro de la cancha, sino también una serie de polémicas fuera de ella.

Una de las protagonistas ha sido Mia Khalifa, quien nuevamente lanzó duras burlas contra la Selección Argentina, reavivando una “rivalidad” que ya venía encendida durante el torneo.

La influencer, que cuenta con millones de seguidores en redes sociales, no escondió nunca su animadversión hacia la Albiceleste, especialmente durante la final ante Selección de España.

El nuevo troleo a Argentina que desató la polémica

Lejos de bajar el tono tras el final del campeonato, Mia Khalifa volvió a apuntar contra la Albiceleste, esta vez utilizando como blanco a Enzo Fernández.

La influencer compartió una imagen comparativa del mediocampista. En una aparecía celebrando con gestos hacia la tribuna, mientras que en la otra se mostraba su expulsión. Todo acompañado de un mensaje cargado de ironía y crítica.

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“Bueno, si no quieres que suene xenófobo, ¡no nombres al equipo como el país! Tu falta de pensamiento crítico no es mi problema, también tu falta de tiros al arco no es mi problema”, escribió en redes sociales.

Una “enemistad” que viene desde la final

Durante el Mundial, Khalifa ya había mostrado abiertamente su postura en contra de Argentina. Incluso, declaró: “Estoy apoyando a España y en contra de Argentina únicamente por el amor al juego de odiar”.

Además, aseguró haber apostado una fuerte suma a favor del conjunto europeo, celebrando posteriormente su acierto con publicaciones provocadoras. También se burló en su momento del equipo sudamericano, utilizando el término “VARgentina” tras una jugada polémica en la final.

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Así, lo que comenzó como simples comentarios durante la Copa del Mundo terminó transformándose en una constante seguidilla de provocaciones, dejando claro que la relación entre Mia Khalifa y Argentina está lejos de enfriarse.