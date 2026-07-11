Dónde ver Argentina vs. Suiza EN VIVO gratis hoy: canal de TV y streaming del Mundial 2026

Argentina y Suiza se enfrentarán en un duelo crucial dentro de la Copa del Mundo en esta jornada.

Argentina y Suiza disputarán hoy lo que será el último duelo dentro de los cuartos de final del Mundial 2026, en donde ambas escuadras lucharán con todo para quedarse con un cupo a las semifinales.

La escuadra ‘Albiceleste’ llegó a esta fase final tras dejar en el camino en los octavos de final a Egipto al imponerse por 3-2 en un polémico compromiso, en donde logró darle la vuelta al marcador.

Por otra parte, Suiza dejó en el camino a la Selección de Colombia, en la que tras igualar sin tantos en los 120 minutos, definieron todo desde los doce pasos y los europeos se impusieron por 4-3.

Ambos equipos volverán a verse las caras en un Mundial, ya que la última vez que se enfrentaron fue en el Mundial de Brasil 2014, en el que Argentina se impuso por 1-0 en el tiempo extra ante Suiza con el solitario tanto de Ángel Di María en los octavos de final.

Argentina quiere avanzar a las semifinales | Foto: Getty Images

¿Cuándo y a qué hora juega Argentina vs Suiza?

El partido de cuartos de final de Francia vs. Marruecos ya tiene todos sus detalles confirmados para que se pueda desarrollar.

Publicidad

Fecha: sábado 11 de julio

sábado 11 de julio Hora: 21:00 horas de Chile

Estadio: Arrowhead Stadium, Kansas City.

Dónde ver el partido de Argentina vs Suiza GRATIS

Los fanáticos podrán seguir este compromiso de manera completamente gratuita a través de la señal abierta de Chilevisión, que tiene los derechos para emitir este partido del Mundial 2026.

Esto hace que el duelo de Argentina y Suiza pueda estar disponible para todo el país sin costo, transformándose en uno de los eventos deportivos más esperados de la jornada.

Publicidad

Cómo ver online y por streaming el Argentina vs Suiza

Además de la televisión abierta, el partido también estará disponible en plataformas digitales y servicios de pago para quienes prefieran seguirlo vía streaming como la web de Chilevisión y los servicios pago de DSports y Paramount+.