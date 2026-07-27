Lisandro Martínez responde con dureza al antiargentinismo durante el Mundial 2026: “No tienen de dónde…”

El jugador argentino, Lisandro Martínez no se guardó nada ante esta situación que fue notoria en el Mundial.

El Mundial 2026 ya llegó a su fin hace más de una semana y sigue generando reacciones en el mundo lo que fue el desempeño de varias selecciones dentro de esta Copa del Mundo, en donde particularmente, en Argentina todavía sigue siendo tema lo que dejó el Mundial.

Sobre esto, el defensor argentino, Lisandro Martínez conversó con la prensa tras un gran recibimiento que tuvo en su natal Gualeguay en lo que fue el Mundial y se refirió al antiargentinismo que se generó dentro de la reciente Copa del Mundo, en la que dejó una potente reflexión.

“Tengo sentimientos mezclados, me da un poquito de bronca porque claramente no tienen de dónde generar ese odio”, partió señalando Martínez.

Siguiendo en esa línea, el defensor del Manchester United defiende lo que es el comportamiento de sus compañeros dentro de la Selección Argentina, en la que puntualiza que todos defiende a muerte la camiseta ‘Albiceleste’, sin faltar el respeto de los rivales.

Martínez habló de todo tras el Mundial 2026 | Foto: Getty Images

“También después veo cómo mis compañeros pelean adentro de la cancha, cómo la gente nos alienta y nos hace sentir locales, y nos hablan de que somos agrandados, de que somos esto… Capaz que habla un poco más de la gente que hace esas cosas que de nosotros. Siempre fuimos muy respetuosos con el rival”, declaró.

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Martínez descarta una falta de respeto con España

Finalmente, Martínez respondió al cuestionamiento que recibió la Selección Argentina tras la final ante España, en la que se vio a los dirigidos por Lionel Scaloni dándole la espalda a los campeones del mundo mientras recibían el título, en la que el jugador argentino tuvo respuesta para esto.

“Se decía después de la final que nosotros no habíamos reconocido a España y saludamos a todos los jugadores, al cuerpo técnico. Estuvimos ahí”.

“Después obviamente en la imagen que se ve que estamos dando la espalda es cuando nuestra gente nos estaba cantando. Fue una muestra de respeto hacia nuestra gente quedarnos ahí en el momento que teníamos que quedarnos”, cerró.