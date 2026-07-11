¿Por qué no juega Johan Manzambi en el duelo entre Suiza y Argentina en el Mundial 2026?

El jugador suizo, Johan Manzambi no será opción para su país en su duelo clave ante Argentina.

La Selección de Suiza tiene hoy un importante duelo en el Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Murat Yakin se enfrenta a Argentina por los cuartos de final de esta competición.

Para este encuentro, el estratego de la selección de Suiza ya dio a conocer su onceno para este partido clave, en la que un importante jugador no dirá presente en este compromiso.

Se trata del mediocampista, Johan Manzambi, el jugador del Friburg y gran figura de los suizos dentro de este Mundial, no podrá ser opción para este duelo crucial.

¿La razón de sus ausencia?: El volante de 20 años no fue citado para este partido tras una lesión que sufrió en su rodilla previo al duelo con Colombia, del que no se logró recuperar.

Manzanbi será baja en Suiza | Foto: Getty Images

De esta forma, Manzambi no podrá ver acción en este partido vital para Suiza y esperará por la clasificación de su país para las semifinales, en la que podría ser opción.

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