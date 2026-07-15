El astro argentino se acordó de su ídolo y lo puso de ejemplo tras la remontada épica para clasificar a la final del Mundial 2026.

Este miércoles la Selección de Argentina se convirtió en la segunda finalista del Mundial 2026, tras eliminar a Inglaterra en semifinales con una remontada de otro planeta, donde Lionel Messi volvió a brillar.

Con 39 años, La Pulga lideró una vez más a La Albiceleste, dando las dos asistencias para el triunfo trasandino por 2-1 en Atlanta.

Tras el partido, el máximo goleador de la Copa del Mundo vivió un emotivo momento con los medios argentinos, pues le recordaron al fallecido Diego Maradona, a quien volvió a elogiar.

“Yo creo que está bueno eso de no comparar, tenemos la suerte de haber vivido al Diego y disfrutarlo… todas las alegrías que nos regaló y hoy yo poder estar viviendo este momento y poder ayudar a Argentina a que juguemos una final del mundo otra vez”, comenzó diciendo Messi.

“Vivirlo de esa manera, disfrutarlo cada uno en su momento, en su etapa, sin compararlo. Nunca me quise comparar con el Diego y nunca lo voy a hacer. Para mí es el más grande de todos”, lanzó el astro del Inter Miami.

La dedicatoria de Messi a Maradona

Luego, Leo Messi profundizó en su relación con Maradona, que es su ídolo y también lo tuvo como entrenador.

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“Yo sé que Diego me quería mucho, hemos vivido momentos lindos y difíciles juntos, como en el Mundial 2010. Creo que Diego estaba en una etapa muy linda en su vida en el Mundial que estuvimos juntos, lo disfrutamos muchísimo”, recordó.

“Siempre me quedo con todo lo lindo que viví con él y creo que hoy esté donde esté también está feliz, disfrutando todo eso”, añadió.

Lionel Messi junto a Diego Maradona en el Mundial 2026. (Foto: Cameron Spencer/Getty Images)

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Finalmente, destacó lo que le entregó Maradona al pueblo argentino, ya que también venció a Inglaterra en el Mundial 1986, el que terminó ganando.

“Él marcó el camino en su momento en ese partido contra Inglaterra y nosotros fuimos tras los pasos de él y de todo lo que él dejó: lo que significaba la selección para él, el legado que marcó y este grupo lo llevó a lo más alto”, completó el ex Barcelona y PSG.

Mira el VIDEO a continuación:

“Tenemos la suerte de haber vivido al Diego. Nunca me quise comprar con él, yo sé que me quería. Me quedo con todo lo lindo que viví con él, esté donde esté yo se que está feliz disfrutando todo esto”



La alegría de Messi hablando de Maradona 😭😭😭pic.twitter.com/sXvXPnT831 https://t.co/bfmL0a9ttk — Modo Scaloneta 🇦🇷🏆 (@ModoScaloneta) July 15, 2026

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¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La final entre España y Argentina se disputa el próximo domingo 19 de julio a las 15:00 horas en el MetLife Stadium de Nueva jersey, Estados Unidos.

En síntesis