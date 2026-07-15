El exmiembro del CDF no se aguantó la emoción tras el triunfo épico de la Albiceleste ante su histórico archirrival.

El triunfo de Argentina en la Copa del Mundo no solo se celebró en Buenos Aires, sino que cruzó fronteras y tocó fibras en rincones inesperados de Sudamérica. Uno de los que lo vivió con intensidad total fue el relator chileno Edgardo Díaz, quien dejó ver su emoción a flor de piel tras la remontada de la Albiceleste.

A través de su cuenta de Instagram, el exrostro de CDF (hoy TNT Sports) compartió un mensaje cargado de sentimiento, casi al borde de las lágrimas.

No fue un análisis frío ni una lectura táctica. Fue puro corazón. Díaz se desahogó con palabras que reflejan lo que muchos hinchas sintieron al ver a Argentina levantarse una vez más en un partido adverso, reafirmando ese carácter competitivo que la ha marcado en los últimos años. De esos muchos, de seguro, muy pocos eran chilenos.

Argentina consiguió un triunfo épico ante inglaterra (Photo by Elsa/Getty Images)

“Así es la cosa, hermano. Lo dijimos, lo vivimos y lo sentimos” lanzó de entrada con evidente emoción.

Luego comenzó con lo emotivo, como si fuera derechamente un argentino más: “Desde arriba está mirando, seguro que está mirando”, expresó, en clara alusión a Diego Maradona, figura eterna para el fútbol argentino y sudamericano.

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“Hermoso momento de la vida, cul… ¡vamos, Argentina. Por Maradona!”, cerró Díaz, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores, muchos de los cuales se sintieron representados por sus palabras.

Así fue el discurso del relator chileno por el triunfo de Argentina: