Francia vs España: las probables formaciones para la semifinal del Mundial 2026

Las probable formaciones de Francia y España para su duelo clave en el Mundial 2026

Hoy se disputa el primer encuentro dentro de las semifinales del Mundial 2026, en donde Francia y España definirán al primer clasificado a la final de la Copa del Mundo.

Este encuentro entre ambos países europeos es denominado como una ‘final adelantada’ por el nivel futbolístico que han mostrado tanto franceses como españoles en los últimos años.

Por esto el duelo de esta jornada sin duda que promete, en la que Didier Deschamps y Luis de La Fuente preparan su mejor escuadrón para afrontar este partido.

Las probables formaciones de Francia y España

Mbappé quiere ser la gran figura | Foto: Getty Images

La Selección de Francia para esta jornada contará con la vuelta de Aurélien Tchouaméni y la gran duda de Deschamps para su onceno titular pasa por Désiré Doué y Bradley Barcola, en donde este último tomaría la ventaja para ser de la partida.

La formación de Francia sería con: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne; Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola; Kylian Mbappé.

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Por otra parte, la Selección de España llega con la confianza a tope tras lo que es su duelo ante Bélgica, en la que ha ido recuperando a jugadores tocados, pero para este partido repetiría el mismo equipo que la fase anterior.

De esta forma, la formación de España sería con: Unai Simón: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz y Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Alex Baena.

Yamal quiere ayudar a su país a llegar a la final del Mundial | Foto: Getty Images

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El duelo entre Francia y España será este martes 14 de julio a partir de las 15:00 horas en el AT&T Stadium en Arlington.