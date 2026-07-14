Francia vs. España: la IA se la juega con el ganador de la semifinal del Mundial 2026

Tanto galos como ibéricos lo darán todo en la penúltima ronda del certamen internacional. La Inteligencia Artificial tiene a su favorito.

La Copa Mundial 2026 tiene un encuentro imperdible: Francia y España lucharán palmo a palmo por un cupo en la gran definición. Un compromiso de alta tensión en las semifinales de la cita planetaria.

¿La favorita? La selección gala. La escuadra dirigida por Didier Deschamps no ha perdido en el certamen internacional y es la principal candidata a quedarse con el título. Mete miedo de la mano de Kylian Mbappé y compañía.

Por su parte, el combinado ibérico quiere lograr la hazaña y dejar en el camino al contrincante a vencer en el torneo. El equipo de Luis de la Fuente anhela la irrupción de nombres como Lamine Yamal.

¿Quién ganará y seguirá avanzando? La Inteligencia Artificial entregó su veredicto. Al recibir la consulta, Gemini reveló por quién va en esta llave: “Pronóstico: España 2 – 1 Francia“.

Para la IA, el ganador de la semifinal será España: eliminará a Francia. (Foto: Getty Images)

La IA se la juega en la semifinal de la Copa Mundial 2026

Bajo el análisis de la IA, el elenco español accederá a la final. Las razones fueron explicadas con lujo de detalle.

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“Creo que España logrará imponerse en un partido de máxima tensión, muy probablemente resolviendo la eliminatoria en los últimos minutos del tiempo reglamentario o forzando el resultado en la prórroga”, lanzó.

“La capacidad de España para monopolizar el balón obligará a Francia a un enorme esfuerzo defensivo. Correr detrás del esférico mermará la energía de los franceses para los últimos 20 minutos de juego”, cerró.