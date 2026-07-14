¿Por qué hubo un minuto de silencio en el Francia vs España por las semifinales del Mundial 2026?

La razón del minuto de silencio previo al duelo entre Francia y España en el Mundial 2026.

Hoy se disputa la primera semifinal del Mundial 2026, en la que Francia y España definirán al primer clasificado a la gran final de la Copa del Mundo, en un compromiso que sin duda promete.

El enfrentamiento entre Kylian Mbappé y Lamine Yamal, las dos grandes figuras de ambos países, sin duda que es la que se llevará todas las miradas en el AT&T Stadium.

Antes de iniciar este partidazo, un momento especial fue el que se vivió en el recinto ubicado en Arlington, en la que se produjo un emotivo minuto de silencio, el que fue respetado por todos los asistentes a este duelo.

Desde la FIFA dieron el ok a la petición que realizó el presidente de Francia, Emmanuel Macron a Gianni Infantino en poder realizar este minuto de silencio, el que tiene una importante razón.

Un especial momento se vivió previo a este compromiso | Foto: Getty Images

¿Por qué fue el minuto de silencio en el Francia vs España

El minuto de silencio antes del Francia vs España por las semifinales del Mundial 2026 se realizó en homenaje a las 86 víctimas del atentado terrorista de Niza, ocurrido el 14 de julio de 2016.

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En aquella oportunidad, un camión embistió a una gran cantidad de personas que celebraban el Día Nacional de Francia (que se celebra igual en esta jornada) en el Paseo de los Ingleses, en la que hubieron fallecidos y 400 personas resultaron heridas.

A diez años de esta trágica escena, desde la FIFA cedieron a este minuto de silencio, que fue respetado por todos de espectadores que esperan por este duelo entre Francia y España.