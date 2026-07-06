¿Por qué no juega Bernardo Silva en el duelo entre Portugal y España en el Mundial 2026?

El jugador portugués Bernardo Silva no será de la partida en el duelo entre Portugal y España.

La Selección de Portugal tiene hoy un importante duelo en el Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Roberto Martínez se enfrenta a España, por los octavos de final de esta competición.

Para este encuentro, el estratego de la selección portuguesa ya dio a conocer su onceno para esta jornada, en la que un importante jugador no dirá presente desde el arranque.

Se trata del mediocampista, Bernardo Silva, el jugador recientemente traspasado al Real Madrid no será considerado por Martínez, en donde deberá esperar por su opción en este compromiso desde el banco de suplentes.

¿La razón de sus ausencia?: El volante de 31 años no es contemplado por Martínez, quien mantiene toda su fe en su tridente en el mediocampo conformado por Joao Neves, Vitinha y Bruno Fernandes.

Silva no es titular en Portugal | Foto: Getty Images

De esta forma, Silva tendrá que esperar desde el banco de suplentes por una oportunidad, en la que verá la acción de Portugal, que desea avanzar a los cuartos de final del Mundial.

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