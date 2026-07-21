¿Jugará ante O’Higgins por Copa Sudamericana? La petición de Leandro Paredes tras volver a Boca Juniors

Luego de su participación en el Mundial 2026, el volante regresó a Boca Juniors con una clara intención de cara a lo que viene.

Luego de su participación en el Mundial 2026 con la Selección Argentina, el mediocampista Leandro Paredes ya dejó atrás la cita planetaria y volvió a enfocarse en los desafíos de Boca Juniors.

El volante es una de las piezas importantes dentro del equipo dirigido por Fernando “Vasco” Arruabarrena, por lo que su regreso era esperado pensando en los próximos compromisos oficiales del Xeneize.

Ahora, Boca Juniors tiene la mira puesta en su duelo ante O’Higgins por la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026, un encuentro donde los hinchas azul y oro están atentos a la presencia del experimentado futbolista.

Leandro Paredes quiere estar sí o sí ante O’Higgins

Lo cierto es que el ex Roma de Italia tuvo su primer entrenamiento en el Boca Predio y, según informó el periodista Emiliano Raddi de ESPN Argentina, Paredes se puso a disposición del cuerpo técnico apenas regresó al país.

“Primer entrenamiento de Leandro Paredes. El volante se puso a disposición de Arruabarrena apenas llegó al país, quiere estar vs O’Higgins por Copa Sudamericana. Decide el DT”, informó el comunicador en su cuenta de X (Ex Twitter).

Leandro Paredes está de vuelta en Boca Juniors | FOTO: Boca

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De esta manera, el deseo del futbolista es poder sumar minutos en el duelo continental frente al Capo de Provincia, aunque la última palabra la tendrá Arruabarrena, quien deberá evaluar su estado físico y determinar si está en condiciones de ser considerado para el compromiso.

¿Cuándo juega O’Higgins vs. Boca Juniors en Copa Sudamericana?