Lionel Scaloni responde a las teorías conspirativas tras la derrota de Argentina en el Mundial: “No puedo…”

El entrenador argentino, Lionel Scaloni habla sobre las teorías conspirativas tras la derrota de Argentina en el Mundial.

En Argentina aún hay dolor tras la derrota en la final de la Copa del Mundo, en la que los argentinos tras caer ante España, han creado diversas teorías conspirativas de lo que fue esta caída en el duelo final, en la que no quieren creer lo que fue el bajo rendimiento de su equipo en este compromiso.

Sobre esto, fue consultado el entrenador Lionel Scaloni en esta jornada, quien volvió a atender a la prensa tras su llegada a tierras argentinas en las últimas horas, en la que fue consultado sobre esta situación, en la que en primera instancia se hizo el loco.

“No veo redes. No sé nada. No tengo idea lo que me dices”, partió señalando Scaloni.

Siguiendo en la línea de estas teorías conspirativas, el estratega argentino no podía creer que le pudieran estar preguntando sobre esa situación y dejó un importante mensaje para poner pausa a estas declaraciones.

Scaloni habla de todo en Argentina | Foto: Getty Images

“No puedo creer lo que me está preguntando. Nos estamos yendo por otro lado, chicos. Lo importante es que los chicos se han brindado al máximo, han dado una demostración de carácter con esta camiseta y nos quedemos con eso. Ojalá el día de mañana, cuando tenga que venir a la selección un jugador, dé lo mismo. Porque es una señal”, remarcó.

Scaloni y la bandera de Malvinas

Concluyendo, a Scaloni se le preguntó sobre si existió alguna presión de la FIFA por la bandera que exhibieron tras la semifinal ante Inglaterra, en la que fue muy claro con su respuesta.

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“No nos dijeron nada por la bandera de Malvinas”, concluyó el DT argentino, colocando punto final a cualquier polémica.