Tras el alto precio fijado por Orenburg: revelan la fórmula que tiene Colo Colo para fichar a Jordhy Thompson

Una nueva información sobre Jordhy Thompson abre una puerta para su posible retorno a Colo Colo.

En Colo Colo continúan trabajando en la búsqueda de refuerzos que puedan potenciar el plantel dirigido por el argentino Fernando Ortiz, con el gran objetivo de volver a pelear por el título y conseguir la tan ansiada estrella 35.

En ese escenario, uno de los nombres que aparece en carpeta es el de Jordhy Thompson. El delantero de 21 años, que actualmente milita en el Orenburg de Rusia, vuelve a estar en el radar del Cacique pensando en este mercado de fichajes.

Sin embargo, una eventual vuelta del atacante a Macul no sería sencilla debido a las exigencias económicas del club europeo. ¿La razón? El cuadro ruso habría tasado la salida definitiva del futbolista en una cifra superior a los 2 millones de dólares, monto que complicaría las opciones del elenco de Macul para adquirir su pase.

En su paso por Colo Colo, Thompson 6 goles en 32 partidos | FOTO: Andres Pina/Photosport

Un préstamo podría acercar a Thompson a Colo Colo

Pese a ello, una nueva información abrió una puerta para que el regreso del formado en el Monumental pueda ser una alternativa. El comunicador Edson Figueroa, a través de su canal de YouTube “El Canal de Edson”, entregó detalles sobre la situación de Thompson.

“Anoche me decían que efectivamente eso es lo que pide por la venta de Jordhy Thompson, pero que el Orenburg también ve la posibilidad de un préstamo y que está dispuesto a un préstamo por plata”, señaló.

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“Si son 2 millones de dólares la venta, Colo Colo no lo va a traer. Lo que me dicen que existe la posibilidad de un préstamo”, reiteró Figueroa.

Ahora, los dirigentes de Blanco y Negro, encabezados por Daniel Morón y Jaime Pizarro, deberán evaluar si avanzan por el extremo oriundo de Antofagasta.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jordhy Thompson con Orenburg?

El atacante todavía tiene contrat hasta junio de 2027 con el Orenburg, por lo que en Rusia no tienen urgencia en dejarlo salir.