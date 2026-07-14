¿Por qué no juega Pedri en el duelo entre España y Francia por las semifinales del Mundial 2026?

La Selección de España tiene hoy un importante duelo en el Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Luis de La Fuente se enfrenta a Francia por las semifinales de la Copa del Mundo.
Para este encuentro, el estratego de la selección española ya dio a conocer su onceno hace unos instantes, en la que un importante jugador no dirá presente desde el arranque.
Se trata del mediocampista, Pedri, el jugador del Barcelona no será considerado por su DT desde la partida y deberá esperar por su opción en este compromiso desde el banco de suplentes.
¿La razón de sus ausencia?: El volante de 23 años no está considerado para este partido por decisión técnica, en la que su puesto en el campo de juego será ocupado por Fabián Ruiz, tal como en el duelo pasado ante Bélgica.
Pedri no será de la partida | Foto: Getty Images
De esta forma, Pedri tendrá que esperar desde el banco de suplentes por una oportunidad, en lo que será este partido entre España y Francia, en la que desea que su país avance a la final del Mundial.
En Síntesis
- La España de Luis de la Fuente enfrenta a Francia en las semifinales del Mundial 2026.
- El mediocampista Pedri será suplente frente a Francia por una decisión técnica del entrenador.
- El volante Fabián Ruiz ocupará el puesto de Pedri en el esquema titular de España.