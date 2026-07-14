¿Por qué no juega Pedri en el duelo entre España y Francia por las semifinales del Mundial 2026?

La razón por la que el mediocampista español Pedri no es de la partida en el duelo ante Francia.

La Selección de España tiene hoy un importante duelo en el Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Luis de La Fuente se enfrenta a Francia por las semifinales de la Copa del Mundo.

Para este encuentro, el estratego de la selección española ya dio a conocer su onceno hace unos instantes, en la que un importante jugador no dirá presente desde el arranque.

Se trata del mediocampista, Pedri, el jugador del Barcelona no será considerado por su DT desde la partida y deberá esperar por su opción en este compromiso desde el banco de suplentes.

¿La razón de sus ausencia?: El volante de 23 años no está considerado para este partido por decisión técnica, en la que su puesto en el campo de juego será ocupado por Fabián Ruiz, tal como en el duelo pasado ante Bélgica.

Pedri no será de la partida | Foto: Getty Images

De esta forma, Pedri tendrá que esperar desde el banco de suplentes por una oportunidad, en lo que será este partido entre España y Francia, en la que desea que su país avance a la final del Mundial.

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