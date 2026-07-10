¿Por qué no juega Pedri en España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026?

Conoce el motivo por el cual el volante del FC Barcelona no será de la partida ante la Selección de Bélgica en los cuartos de final del Mundial 2026.

La Selección de España afronta este viernes 10 uno de sus desafíos más importantes en el Mundial 2026, cuando se enfrente a la Selección de Bélgica por un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente llega a esta instancia tras superar a la Selección de Austria en los dieciseisavos de final y dejar en el camino a la Selección de Portugal en los octavos, consolidándose como uno de los principales candidatos al título.

Sin embargo, en la previa del compromiso una de las principales incógnitas entre los hinchas españoles pasó por la ausencia de Pedri en la formación titular.

Pedri estará en el banco de suplentes ante Bélgica

La explicación es simple: Pedri no será titular por una decisión técnica de Luis de la Fuente. El mediocampista del FC Barcelona se encuentra en perfectas condiciones físicas y fue convocado para el partido, pero el entrenador decidió modificar el mediocampo para enfrentar a los Diablos Rojos.

La determinación sorprendió en España, ya que el volante ha sido una de las piezas más destacadas de la Roja durante el Mundial 2026. No obstante, el seleccionador apostó por la experiencia y el equilibrio que entrega Fabián Ruiz, quien acompañará a Rodri y Dani Olmo en la mitad de la cancha.

Pedri arribando al Estadio de Los Angeles para enfrentar a Bélgica | FOTO: Florencia Tan Jun/Getty Images

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De esta manera, Pedri esperará su oportunidad desde el banco de suplentes y aparece como una de las principales cartas de Luis de la Fuente para el segundo tiempo, especialmente si España necesita más creatividad, control del balón o variantes ofensivas para buscar la clasificación a las semifinales.

¿Contra quién juega España o Bélgica si avanzan a semifinal?

El ganador del duelo entre España y Bélgica tendrá un desafío aún mayor en la semifinal del Mundial 2026, donde ya aparece la Selección de Francia.