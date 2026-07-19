¿Por qué no juega Pedri en el duelo entre España y Argentina por la final del Mundial 2026?

El mediocampista Pedri no será de la partida en el España ante Argentina por la final del Mundial 2026.

La Selección de España tiene hoy un importante duelo en el Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Luis de La Fuente se enfrenta a Argentina por las final de la Copa del Mundo.

Para este encuentro, el estratego de la selección española ya dio a conocer su onceno hace unos instantes, en la que un importante jugador no dirá presente desde el arranque.

Se trata del mediocampista, Pedri, el jugador del Barcelona no será considerado por su DT desde la partida y deberá esperar por su opción en este compromiso desde el banco de suplentes.

¿La razón de sus ausencia?: El volante de 23 años no está considerado para este partido por decisión técnica, en la que su puesto en el campo de juego será ocupado por Fabián Ruiz, tal como ha sucedido en los últimos duelos.

Pedri no será titular hoy en España | Foto: Getty Images

Con la gran final en el horizonte, las apuestas al ganador se vuelven el centro de atención para quienes siguen el Mundial hasta el final.

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De esta forma, Pedri tendrá que esperar desde el banco de suplentes por una oportunidad, en lo que será este partido entre España y Argentina, en la que espera ayudar a su equipo a quedarse con el título.

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