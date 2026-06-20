¿Por qué no juega Toni Kroos en el duelo entre Alemania y Costa de Marfil en el Mundial 2026?

La razón por la que Toni Kroos no forma parte del plantel de Alemania en el Mundial 2026.

La Selección de Alemania tiene en estos momentos su segundo encuentro dentro de lo que es el Mundial 2026, en donde el conjunto comandado por Julian Nagelsmann se enfrenta ante Costa de Marfil por la segunda fecha del Grupo E.

Tras el inicio de este compromiso, muchos empiezan a revisar lo que es la plantilla del conjunto del conjunto ‘Teutón’, el que está lleno de estrellas, pero que cuenta con una ausencia que aún no logran dejar atrás

Se trata del volante, Toni Kroos, el jugador con pasado en el Real Madrid y que fue Campeón del Mundo con Alemania en el 2014, sigue siendo una importante ausencia.

El recordado jugador alemán de 36 años no dirá presente en el duelo ante Costa de Marfil y en ninguno de los otros encuentros de la Selección de Alemania en este Mundial 2026, debido a que el jugador se retiró del fútbol a mediados del 2024.

Kroos no juega más en Alemania | Foto: Getty Images

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De esta forma, Kroos no es una opción nunca más para Alemania, en la que hoy en día los germanos buscan a un jugador de la calidad del ex Real Madrid, en la que muchos ponen fichas por Angelo Stiller.

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