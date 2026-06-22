Galos e iraquíes se enfrentaban con victoria parcial para los europeos cuando fue suspendido al final de la primera parte.

El partido entre Francia y la Selección de Irak por el Mundial 2026 fue suspendido temporalmente debido a una tormenta eléctrica que afectó las inmediaciones del Lincoln Financial Field en Filadelfia.

La decisión fue tomada por la organización del torneo bajo los protocolos de seguridad de la FIFA, que establecen la interrupción inmediata de un encuentro cuando existe actividad eléctrica cercana, priorizando la integridad de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y espectadores.

El encuentro se detuvo tras el final del primer tiempo, con victoria parcial 1-0 para los galos con gol de Kylian Mbappé.

Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.

Partido entre Francia e Irak se ve afectado por una tormenta eléctrica.

Minutos antes del anuncio oficial, los asistentes en el estadio —con capacidad para más de 65.000 personas— fueron instruidos a abandonar las tribunas y buscar refugio dentro del recinto, mediante mensajes en altavoces y pantallas gigantes.

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¿Qué dice el reglamento de la FIFA en estos casos?

Según el reglamento vigente, si se detecta actividad eléctrica en un radio de 32 kilómetros, se activa la llamada “regla de los 30 minutos”, que obliga a pausar el partido hasta que no se registren nuevos rayos en ese lapso de tiempo.

Este tipo de situaciones no es nueva en torneos disputados en Estados Unidos, ya que durante el pasado Mundial de Clubes también se registraron múltiples retrasos por tormentas, confirmando la estricta aplicación de los protocolos climáticos en competiciones internacionales.