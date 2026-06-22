Francia vs. Irak: a qué hora y cómo ver EN VIVO el partido por el Mundial 2026 en Chile

Un importante partido se disputará hoy entre Francia e Irak por el Mundial 2026.

La jornada de día lunes en el Mundial 2026 ya comenzó y en su segundo turno nos trae un interesante duelo dentro del Grupo I, en el que Francia se enfrentará ante Irak.

Francia llega a este duelo con el ánimo arriba tras lo que fue el triunfo por 3-1 en su debut ante Senegal, en la que en caso de sumar hoy una victoria, logra su clasificación a la próxima fase.

Por otra parte, Irak llega a este partido tras recibir un duro golpe por parte de Noruega, en la que cayeron por 4-1 y hoy buscan el milagro para seguir soñando con la clasificación.

En lo que es este duelo, Francia e Irak se enfrentarán por primera vez en la historia, en la que anteriormente nunca habían tenido la oportunidad de verse las caras.

Francia busca un nuevo triunfo | Foto: Getty Images

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¿A qué hora hora es el duelo entre Francia vs Irak?

El duelo entre Francia e Irak se disputará este lunes 22 de junio a partir de las 17:00 horas en el Lincoln Financial Field, en Estados Unidos.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Francia vs Irak?

El partido de Francia e Irak por la segunda fecha del Grupo I en el Mundial 2026 será transmitido por Directv Sports y vía streaming lo podrás seguir por DGO y Paramount+.