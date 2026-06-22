El astro trasandino no para de romper récords. Esta vez, en su segundo partido en la presente cita, anotó su cuarto gol y, por ende, llegó a 17 en su registro histórico.

Lionel Messi volvió a hacer historia. Cuando parecía que ya no quedaban páginas por escribir en su legendaria carrera, el capitán de Argentina rompió otro récord en el Mundial 2026 y se transformó en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.

En el duelo ante Austria, la “Pulga” anotó el 1-0 parcial y alcanzó los 17 goles en mundiales, dejando atrás los 16 que compartía con el alemán Miroslav Klose. Un registro que lo instala definitivamente en la cima del fútbol planetario, reafirmando su condición de leyenda absoluta.

Lo más increíble es que la historia tuvo suspenso. A los 9 minutos, Messi tuvo la gran oportunidad desde el punto penal, pero falló de manera inesperada. El grito quedó ahogado y parecía que la marca debía esperar. Sin embargo, el 10 volvió a demostrar por qué ha dominado el fútbol por dos décadas.

Messi hace historia y supera a Miroslav Klose.

A los 38’, con su sello característico, apareció en el momento justo: esperó el pase, leyó la jugada y sacó un remate letal para marcar el gol que no solo abrió el marcador, sino que también lo elevó al olimpo de los mundiales.

El tanto desató la locura en el estadio de Dallas, repleto de hinchas argentinos, y encendió las redes sociales, donde el mundo del fútbol se rindió ante una nueva hazaña del rosarino.

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Con este nuevo récord, Messi suma otro hito a una carrera inigualable. Campeón del mundo, ganador de todos los títulos posibles y ahora máximo artillero histórico de los mundiales, el argentino sigue ampliando una leyenda que parece no tener techo.

Eso sí, en el horizonte aparece un nombre que amenaza a futuro: Kylian Mbappé. El francés, con 14 goles y aún en plena vigencia, podría pelear esta marca en los próximos años. Pero hoy, el trono tiene un solo dueño.

ACTUALIZACIÓN:



Cuando el encuentro de la Albiceleste frente a Austria ya expiraba, apareció otra vez “La Pulga” para poner el 2 a 0 definitivo y, por ende, anotar su gol número 18 en la historia de los mundiales.

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Así queda la tabla de goleadores de Mundiales