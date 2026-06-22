Ni la tormenta detuvo a los galos que sellaron su paso a la siguiente ronda tras el triunfazo sobre Irak.

Francia venció con autoridad por 3-0 a Irak en el Mundial 2026 en un partido que quedará marcado tanto por el resultado como por la extensa suspensión de casi una hora y media debido a una tormenta eléctrica. El encuentro, disputado en Filadelfia, estuvo detenido por protocolos de seguridad generando gran incertidumbre entre todos los fanáticos.

El compromiso comenzó con el dominio galo, que encontró rápidamente la ventaja gracias a Kylian Mbappé, quien abrió el marcador a los 14 minutos. Sin embargo, el desarrollo del juego se vio interrumpido cuando las condiciones climáticas obligaron a detener el encuentro, generando incertidumbre tanto en los jugadores como en los aficionados.

Tras la larga pausa, “Les Bleus” mantuvieron el control del partido y volvieron a golpear con su máxima figura: Mbappé marcó su segundo tanto a los 54 minutos, firmando un doblete clave para encaminar la victoria.

Ya con Irak golpeado, el equipo europeo liquidó el encuentro a los 66’, cuando Ousmane Dembélé anotó el definitivo 3-0 sellando el triunfazo que le da el paso a la siguiente fase a Francia.

Más allá del trámite, el partido estuvo completamente condicionado por la suspensión, que cortó el ritmo del juego y obligó a ambos equipos a reconfigurar su estrategia tras la reanudación. Aun así, Francia mostró jerarquía y profundidad para imponer diferencias claras en el marcador.

Así queda el Grupo I tras el triunfo francés en el Mundial 2026

Con este resultado, Francia alcanza los 6 puntos en dos partidos y asegura su clasificación a la siguiente ronda, consolidándose como líder del Grupo I.

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Los galos clasifican a la siguiente fase del Mundial (Photo by Darrian Traynor/Getty Images)

Por su parte, Noruega se mantiene con 3 puntos y escolta a los galos, cerrando el grupo Senegal e Irak con cero unidades.

Francia, con puntaje perfecto, se instala en la siguiente fase y confirma su candidatura, en una jornada que tuvo de todo.

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