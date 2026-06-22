Francia vs Irak se retrasa por tormenta eléctrica en el Mundial 2026: ¿a qué hora se reanuda el partido?

El partido entre Francia e Irak se retrasó por esta situación en el Mundial 2026.

El partido entre Francia e Irak por el Mundial 2026 fue retrasado momentáneamente debido a una tormenta eléctrica que afectó las inmediaciones del Lincoln Financial Field.

En el partido que la selección europea se imponía por 1-0 tras el solitario tanto de Kylian Mbappé, deberá esperar por la reanudación el segundo tiempo por esta situación climática.

La organización del torneo decidió detener el encuentro siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de fenómenos climáticos, priorizando la integridad de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y aficionados presentes en el recinto.

¿Por qué se retrasó el Francia vs Irak?

El retraso se produjo luego de que se detectara actividad eléctrica en las cercanías del estadio y ante esta situación, la FIFA activó el protocolo correspondiente, ordenando la interrupción temporal del compromiso hasta nuevo aviso.

Esta situación ya se evidenció en el pasado Mundial de Clubes que también se disputó en Estados Unidos, en la que varios partidos se retrasaron por esta situación.

El partido entre Francia e Irak se retrasa | Foto: Getty Images

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¿Cuándo se reanuda el partido entre Francia e Irak?

Tras una nueva actualización, el duelo estaría siendo reanudado a las 20:00 horas (Chile), algo que la FIFA irá monitoreando minuto a minuto según las condiciones metorológicas.