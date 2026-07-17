¿Por qué Slavko Vincic, árbitro del Argentina vs. España en el Mundial 2026, estuvo preso?

El árbitro esloveno fue elegido por FIFA para impartir justicia en la gran final del Mundial 2026, pero años atrás quedó involucrado en un polémico operativo policial que generó repercusión.

La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y la Selección de España no solo tendrá todas las miradas puestas en los futbolistas que buscarán levantar el trofeo más importante del fútbol, sino también en el encargado de impartir justicia dentro del campo de juego.

La FIFA designó al árbitro esloveno Slavko Vincic como el juez principal del encuentro decisivo, una elección que generó repercusión por su extensa trayectoria internacional y por un episodio extrafutbolístico que marcó un momento complejo en su carrera.

Con experiencia en los principales torneos europeos, Vincic llegó a la gran cita mundialista como uno de los árbitros más destacados del continente. Sin embargo, antes de convertirse en protagonista de una final del mundo, vivió una situación que volvió a tomar relevancia en la previa del duelo entre argentinos y españoles.

El polémico pasado del árbitro de la final del Mundial 2026

En 2020, el árbitro esloveno fue detenido en Bosnia y Herzegovina durante un operativo policial que investigaba una presunta red vinculada a delitos como prostitución, tráfico de drogas y armas.

Vincic se encontraba en una cabaña ubicada en Bijeljina junto a otras personas cuando las autoridades realizaron el procedimiento. Según los reportes, en el lugar fueron encontradas nueve mujeres, 26 hombres, 14 paquetes de cocaína, 10 armas de fuego, tres chalecos antibalas y 10 mil euros en efectivo.

Tras quedar involucrado en la investigación, el propio árbitro aseguró que no tenía relación con los hechos y explicó su versión de lo ocurrido. “No tengo nada que ver con eso. Acepté una invitación para almorzar, que resultó ser mi mayor error. Me arrepiento de ello. Estaba sentado en una mesa con mi compañía, de repente vino la Policía y sucedió lo que sucedió”, manifestó.

Argentina vs. España tendrá un árbitro con historia polémica | FOTO: Angel Martinez/Getty Images)

Además, su presencia en el lugar junto a Tijana Maksimovic, presunta líder de la red de prostitución, provocó que su nombre quedara asociado al procedimiento policial.

Pese a la polémica, Vincic fue liberado y no recibió una condena por aquel caso. Posteriormente, contó con el respaldo de la Federación Eslovena de Fútbol, que calificó la situación como un “malentendido”.

La historia que vuelve a perseguir al árbitro Vincic | FOTO: Kevin C. Cox/Getty Images)

Con el paso de los años, el árbitro logró consolidar nuevamente su carrera y estuvo al frente de importantes encuentros internacionales, como las semifinales de la Nations League 2023 entre España e Italia y la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

De esta manera, el nacido en Maribor llega a la final del Mundial 2026 con una trayectoria marcada por grandes actuaciones dentro de la cancha, aunque también por un episodio extradeportivo que volvió a aparecer en la conversación.

En resumen…

Slavko Vincic, árbitro designado para dirigir la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, estuvo detenido en 2020 en Bosnia y Herzegovina tras un operativo policial que investigaba una presunta red vinculada a prostitución, drogas y armas.