El entrenador Lionel Scaloni está contra el tiempo para definir la formación de Argentina de cara a la final del Mundial 2026.

El domingo se disputa la gran final del Mundial 2026 y la Selección Argentina va por el bicampeonato frente a España, ya que actualmente es el vigente campeón de la Copa del Mundo.

La Albiceleste defenderá el título hasta el último minuto en esta cita planetaria luego de eliminar a Inglaterra en semifinales, tras una remontada épica en Atlanta.

Ahora el entrenador Lionel Scaloni tiene que recuperar a los jugadores para ir con todo ante la Furia Roja, que viene de cruzarse en el camino de la gran favorita: Francia.

Pero el técnico argentino tiene la buena noticia que llega con el equipo completo, sin lesiones ni suspensiones, pese al gran desgaste que ha tenido el combinado trasandino desde dieciseisavos de final en adelante, llevando dos partidos a la prórroga y ganando otros dos en el último minuto.

Los pupilos de Scaloni tienen un día menos de descanso, por lo que el estratega debe definir rápidamente el equipo titular para la final, donde haría algunos cambios y echaría pie atrás en los cambios que hizo ante los ingleses.

Lionel Scaloni debe definir rápidamente el equipo tituar de Argentina para la final. (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

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Por ejemplo, volvería a ser de la partida el volante Rodrigo De Paul en lugar de Giovanni Simeone, quien no fue trascendente frente a Los Tres Leones.

Mientras que la gran duda para el DT es el compañero de Lionel Messi en ataque, pues Lautaro Martínez sumó varias fichas al darle el triunfo a Argentina el miércoles. El Toro podría recuperar la titularidad sobre Julián Álvarez.

La posible formación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Fernando De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez (Lautaro Martínez).

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¿Cuándo y a qué hora es la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se disputa este domingo 19 de julio desde las 15:00 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

En síntesis