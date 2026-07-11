Luto en el fútbol: Fallece jugador de Sudáfrica tras disputar el Mundial de Norteamérica 2026

Jayden Adams, quien disputó el Mundial de Norteamérica con Sudáfrica, falleció con tan solo 25 años de edad.

El Mundial de Norteamérica 2026 se desarrolla con completa alegría en el continente, pero esta mañana llegó una triste noticia desde Sudáfrica, país que disputó la cita mundialista y compartió grupo con Corea del Sur, México y República Checa. Incluso, avanzaron de ronda.

Lamentablemente, desde el continente africano llegó la noticia de que Jayden Adams, jugador sudafricano de 25 años, falleció durante este sábado 11 de julio en circunstancias que todavía son investigadas.

“El fútbol sudafricano ha perdido a uno de sus jóvenes talentos más prometedores, y nuestra nación llora su pérdida junto a su familia, sus compañeros de equipo y los millones de aficionados que lo vieron crecer desde que era una promesa en la academia hasta convertirse en un internacional de pleno derecho de los Bafana Bafana”, dijo Gayton McKenzie, ministro de Deportes Artes y Cultura de Sudáfrica.

Luto en el fútbol mundial. | Foto: Getty Images

Adams, incluso, era compañero de Marcelo Allende, jugador chileno quien milita en el Mamelodi Sundowns de la liga de Sudáfrica y lo conoció muy de cerca desde su irrupción en el fútbol hasta convertirse en una promesa.

La noticia ha dado la vuelta al mundo y desde distintos rincones se han pronunciado por el triste fallecimiento del jugador sudafricano, quien se posicionaba para ser uno de los exportables de la liga local.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

El futbolista sudafricano Jayden Adams falleció este sábado 11 de julio a los 25 años.

El ministro Gayton McKenzie lamentó públicamente la pérdida del joven internacional de Sudáfrica.

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