El atacante del Inter de Milán expresó su frustración por quedarse en el banco de suplentes durante los 120 minutos en el MetLife Stadium.

A más de 24 horas de la dolorosa caída por 1-0 ante España en el tiempo suplementario de la gran final de la Copa del Mundo 2026, la trastienda de la Selección Argentina sumó un foco de conflicto inesperado en el vestuario.

El delantero y referente de la Scaloneta, Lautaro Martínez, hizo pública su postura al reaccionar en Instagram a una publicación del sitio partidario @spaziointer.it, que replicaba una nota de opinión publicada en Racing de Alma.

El texto en cuestión, respaldado explícitamente por el “Toro”, apuntaba de forma tajante al manejo de los cambios por parte de Lionel Scaloni en el MetLife Stadium:

“Lo que llamó la atención fue que Lautaro Martínez se quedara en el banco de suplentes. Que no sumara ni un minuto… El goleador del ciclo Scaloni sacando a Messi y uno de los que siempre apareció en las difíciles… Ese, se quedó sin entrar en la final ante España. Posiblemente el peor error, de los pocos que tuvo en este ciclo exitoso, de Scaloni”, sostiene la columna que recibió el guiño virtual del futbolista.

Lautaro Martínez fue la figura de Argentina al eliminar a Inglaterra en semifinales

El descargo del “Toro”: “Me hubiese gustado intentar ayudar”

El contexto del partido decisivo, marcado por la lesión muscular imprevista de Lisandro Martínez y la expulsión directa de Enzo Fernández en las postrimerías del tiempo reglamentario, obligó al cuerpo técnico trasandino a replantear la estrategia defensiva. Scaloni priorizó cerrar líneas cerca del arco de Emiliano Martínez, dejando al atacante del Inter sin la oportunidad de ingresar, incluso cuando el marcador requería una variante de jerarquía en los metros finales.

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La molestia de Martínez también quedó de manifiesto en su mensaje de despedida institucional a través de sus canales oficiales. Aunque enfatizó el orgullo de defender la camiseta albiceleste por segundo Mundial consecutivo en una final, dejó caer un dardo sutil sobre su ausencia en el césped: “Lo intentamos… esta vez no se nos dio. Siento tanto orgullo de ser ARGENTINO. Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno”, cerró el delantero, dejando en evidencia la grieta emocional que dejó la jornada en Nueva Jersey.