¿Mundial con 64 equipos? Alejandro Domínguez sale al paso de la polémica y aclara sus dichos

Gran expectación generó ayer el presidente de la CONMEBOL al anunciar que el 2030 el Mundial sería con 64 equipos.

Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, sorprendió al mundo el día de ayer subiendo un video en X y anunciando que el Mundial 2030 se disputaría de manera inédita con 64 selecciones.

La noticia voló rápido e ilusionó a países como Chile e Italia, quienes se han quedado fuera de las últimas 3 citas mundialistas y ven con buenos ojos una ampliación en el Mundial para tener más chances de volver a ingresar.

Domínguez quiere Mundial de 64 selecciones. | Foto: Getty Images

Eso sí, fue el propio Domínguez quien rectificó sus palabras y aseguró que todavía no hay nada definido: “Trabajamos para que el Mundial 2030 se dispute con 64 selecciones en homenaje al Centenario de la Copa del Mundo”, dijo.

“El fútbol de selecciones crece cuando se abre al mundo. La expansión a 48 equipos demostró que una mayor participación genera más oportunidades, impulsa el desarrollo del fútbol y convierte al Mundial en una verdadera fiesta global”, agregó.

En el cierre, el mandamás del ente rector del fútbol sudamericano empuja para que el Mundial crezca a 64 selecciones en la edición 2030: “El centenario nos brinda una oportunidad histórica para creer en grande. Que la Copa de Mundo sea la celebración más grande que haya conocido el fútbol”, remató.

Publicidad

En síntesis

Alejandro Domínguez propuso realizar el Mundial 2030 con 64 selecciones participantes.

Mundial 2030 homenajeará el Centenario de la Copa del Mundo con esta posible expansión.

Chile e Italia ven con buenos ojos la propuesta tras ausentarse de tres mundiales.