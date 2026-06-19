Estados Unidos vs. Australia: a qué hora y cómo ver EN VIVO el partido por el Mundial 2026 en Chile

Un partidazo se disputará en esta jornada dentro del Mundial 2026 entre Estados Unidos y Australia.

La jornada de día viernes en el Mundial 2026 dará comienzo con un tremendo partidazo en la segunda fecha del Grupo D, en la que Estados Unidos se enfrentará a Australia.

Ambas escuadras llegan con la gran misión de poder sumar una victoria para poder asegurar su clasificación a la próxima ronda de la competición más importante a nivel de selecciones.

Una de las escuadras anfitrionas como lo es Estados Unidos, llega con el ánimo arriba tras lo que fue su tremenda actuación en el debut ante Paraguay, en la que se impuso por 4-1, con un sólido estreno.

Por otra parte, Australia también llega a este enfrentamiento con la flecha para arriba tras dar una de las sorpresas en la primera fecha, en la que se impuso por 2-0 ante Turquía.

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Estados Unidos busca un triunfo | Foto: Getty Images

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¿A qué hora hora es el duelo entre Estados Unidos y Australia?

El duelo entre Estados Unidos y Australia viernes 19 de junio a partir de las 15:00 horas en el Lumen Field de Seattle, Estados Unidos.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Estados Unidos y Australia?

El partido de Estados Unidos y Australia por la segunda fecha del Grupo D en el Mundial 2026 será transmitido por CHV y Directv Sports y vía streaming lo podrás seguir por DGO y Paramount+.