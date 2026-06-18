El astro brasileño había ilusionado a todos con su regreso a las canchas, pero ahora sufre un duro revés de cara a la segunda fecha.

En la Selección de Brasil hay novedades respecto a la situación de Neymar en este Mundial 2026, pues el astro del Santos no pudo estar presente en el estreno ante Marruecos (1-1) debido a una lesión en el gemelo derecho.

El ex Barcelona sufrió un micro desgarro en la previa de la Copa del Mundo y el entrenador Carlo Ancelotti decidió mantenerlo en la convocatoria, pues los pronósticos indicaban que alcanzaría a estar recuperado para los últimos partidos de la fase de grupos.

Si bien ‘Ney’ volvió a entrenar esta semana a la par de sus compañeros, incluso haciendo fútbol, el cuerpo técnico decidió darle una fecha más de descanso, por lo que se perderá también el compromiso de este viernes contra Haití.

Así lo confirmaron desde la Confederación Brasileña de Fútbol a través de un comunicado: “Neymar no viajará a Philadelphia. Se quedará en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación, haciendo uso de las instalaciones de excelencia del Hotel The Ridge y del CT de Columbia Park”.

De esta forma, el atacante de 34 años recién podría debutar en el último partido del Grupo C contra Escocia, del próximo miércoles 24 de junio en Miami.

Neymar sigue esperando por su debut en el Mundial 2026. (Foto: CBF)

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¿Cuándo y a qué hora es el partido de Brasil vs. Haití?

La Verdeamarela buscará su primer triunfo en esta Copa del Mundo ante Haití este viernes 19 de junio a las 20:30 horas de Chile en el estadio Lincoln Financial Field de Philadelphia.

En síntesis