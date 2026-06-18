Ya se jugó la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 donde hubo varias sorpresas, como la goleada de Estados Unidos ante Paraguay, el empate sin goles entre España y Cabo Verde, o la igualdad de Portugal con República Democrática del Congo.
Pero también hubo otros estrenos sólidos como, entre ellos Argentina, Francia e Inglaterra, que son serios candidatos a quedarse con esta Copa del Mundo.
Culminada la primera jornada, nos aventuramos en hacer las proyecciones de cómo quedarían los cruces de dieciseisavos de final, según los puntos que tiene cada selección hasta el momento
Cabe recordar que a la siguiente etapa clasifican el primero y segundo de cada grupo, así como los ocho mejores terceros, considerando que esta cita planetaria incluye 48 equipo divididos en 12 grupos.
Para definir a los terceros que pasarán a la ronda eliminatoria, la FIFA los ordenará en una tabla general, donde los criterios de desempate serán: puntos, diferencia de goles, goles marcados, tarjetas y ranking FIFA.
En esta simumación, se darían cruces como Noruega vs. Bélgica, Suecia vs. Marruecos, Costa de Marfil vs. Francia, México vs. Brasil, Inglaterra vs. Portugal y Colombia vs. Ecuador.
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Así estarían quedando los cruces de 16avos de final:
LLAVE IZQUIERDA
- Alemania vs. República Checa
- Noruega vs. Bélgica
- Corea del Sur vs. Canadá
- Suecia vs. Marruecos
- RD Congo vs. Ghana
- Uruguay vs. Austria
- Estados Unidos vs. Qatar
- Nueva Zelanda vs. España
LLAVE DERECHA
- Escocia vs. Japón
- Costa de Marfil vs. Francia
- México vs. Brasil
- Inglaterra vs. Portugal
- Argentina vs. Arabia Saudita
- Australia vs. Irán
- Suiza vs. Países Bajos
- Colombia vs. Ecuador
(Imagen: IA)
En síntesis
- El Mundial 2026 incluye 48 equipos divididos en 12 grupos para la fase inicial.
- México vs. Brasil es uno de los cruces proyectados en la ronda de dieciseisavos.
- Estados Unidos goleó a Paraguay durante la primera jornada de la fase de grupos.