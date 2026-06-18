Terminada la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, hacemos las proyecciones de los cruces de dieciseisavos de final.

Ya se jugó la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 donde hubo varias sorpresas, como la goleada de Estados Unidos ante Paraguay, el empate sin goles entre España y Cabo Verde, o la igualdad de Portugal con República Democrática del Congo.

Pero también hubo otros estrenos sólidos como, entre ellos Argentina, Francia e Inglaterra, que son serios candidatos a quedarse con esta Copa del Mundo.

Culminada la primera jornada, nos aventuramos en hacer las proyecciones de cómo quedarían los cruces de dieciseisavos de final, según los puntos que tiene cada selección hasta el momento

Cabe recordar que a la siguiente etapa clasifican el primero y segundo de cada grupo, así como los ocho mejores terceros, considerando que esta cita planetaria incluye 48 equipo divididos en 12 grupos.

Para definir a los terceros que pasarán a la ronda eliminatoria, la FIFA los ordenará en una tabla general, donde los criterios de desempate serán: puntos, diferencia de goles, goles marcados, tarjetas y ranking FIFA.

En esta simumación, se darían cruces como Noruega vs. Bélgica, Suecia vs. Marruecos, Costa de Marfil vs. Francia, México vs. Brasil, Inglaterra vs. Portugal y Colombia vs. Ecuador.

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Así estarían quedando los cruces de 16avos de final:

LLAVE IZQUIERDA

Alemania vs. República Checa

Noruega vs. Bélgica

Corea del Sur vs. Canadá

Suecia vs. Marruecos

RD Congo vs. Ghana

Uruguay vs. Austria

Estados Unidos vs. Qatar

Nueva Zelanda vs. España

LLAVE DERECHA

Escocia vs. Japón

Costa de Marfil vs. Francia

México vs. Brasil

Inglaterra vs. Portugal

Argentina vs. Arabia Saudita

Australia vs. Irán

Suiza vs. Países Bajos

Colombia vs. Ecuador

(Imagen: IA)

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En síntesis